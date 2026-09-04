快訊

職棒熟面孔參選！昔誠泰強投選新竹市議員 統一標哥瞄準里長

順手帶浪犬看病 女子驚喜發現「命中注定的安排」紅了眼眶秒收編

延遲通報必要抗癌藥短缺 食藥署開罰藥商30萬元

中央社／ 台北4日電
衛福部食藥署。聯合報系資料照
衛福部食藥署。聯合報系資料照

名列國內必要藥品清單且僅1張許可證的抗癌「摩法爾注射劑50毫克」藥品爆短缺，藥商卻延遲通報。食藥署認定情節重大，開罰30萬元，已緊急核准專案輸入，確保患者用藥權益。

衛生福利部食品藥物管理署8月31日公告最新違反藥事法廠商，凱沛爾藥品有限公司輸入的「摩法爾注射劑50毫克（衛部藥輸字第028517號）」，未依藥事法第27條之2第一項規定時限通報，依法開罰。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄今天告訴中央社記者，案內藥品適應症為「局部惡性黑色素瘤、軟組織肉瘤、多發性骨髓瘤、卵巢癌、神經母細胞瘤」，屬藥事法第27條之2公告的必要藥品。

藥事法規定，藥商持有經中央衛生主管機關公告為必要藥品的許可證，如有無法繼續製造、輸入或不足供應該藥品之虞時，應至少於6個月前向中央衛生主管機關通報；如因天災或其他不應歸責於藥商之事由，而未及於前述期間內通報者，應於事件發生後30日內向中央衛生主管機關通報。

黃玫甄說，目前國內該成分的注射劑型，僅有1張藥品許可證，惟因生產問題影響供應，尚無法確認恢復正常供應時程，為了解凱沛爾藥品有無延遲通報，食藥署函請該公司以書面檢具佐證資料回復，說明是否符合藥事法第27條之2的通報期限規定。

黃玫甄表示，依該公司函復內容，經食藥署判定未依法即時通報，且違反程度屬情節重大，依同法第96條之1第2項規定，處罰鍰新台幣30萬元整，並於食藥署西藥醫療器材供應資訊平台公開藥商名稱、地址、負責人姓名、藥品名稱及違反情節。

根據健保署「健保藥品申報量」，該藥品114年度申報用量為527支。黃玫甄指出，考量案內藥品具臨床使用必要性，為維護病人權益，食藥署已核准專案輸入「Melphalan注射劑型」藥品，並公布相關資訊於食藥署西藥醫療器材供應資訊平台。

食藥署 抗癌藥 開罰 藥事法

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

診所爆C肝群聚…負責人喊絕無共用針管 疾管署：說法邏輯不通

致癌油風暴...泰山總經理蔡國樑羈押中 驚傳戒護送醫

放任黃金獵犬隨地拉粑粑 新北動保處揪出3項違規開罰8萬3

年用量75萬錠！高血壓用藥「百肯膜衣錠」不純物超標 食藥署回收56萬錠

相關新聞

影／基隆廟口夜市淹水商家急搬食材 有客人泡水中繼續吃麵

受低壓帶影響今天上午基隆有強降雨，時雨量破70毫米，基金一路、義一路、麥金路等多處路段淹水嚴重，一度封路，目前水已陸續退去。愛三路、愛四路基隆廟口夜市也淹大水，不少商家泡在水中，忙著急搬食材到高處，有的客人東西吃一半，腳下泡水還是繼續吃。

南北天氣兩樣情！基隆出現破百致災性時雨量 粉專估降雨傍晚才趨緩

南部地區連續3周以上陰雨的天氣，昨天午後起降雨趨緩。民間氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，換成北部地區開始降下較為持續性的豪大雨，而南部地區雨過天晴，迎接久違的陽光。

影／北部山區暴雨3小時逾100毫米 員山子啟動今年第2次分洪

受低壓帶影響今天基隆河上游集水區持續強降雨，3小時累計雨量超過100毫米，造成河川水位快速上升。員山子分洪上午9時45分達警戒水位62.5公尺，洪水越過側流堰進入分洪靜水池；上午11時10分水位再升至63公尺以上，洪水經分洪堰流入分洪隧道，正式啟動分洪。為今年第2次分洪，也是自93年啟用以來第67次分洪。

號誌故障台鐵屏東至潮州段列車延誤 恢復時間未定

台鐵屏東至潮州段受號誌故障影響，目前部分列車受阻，預計恢復時間仍評估中。

國泰11月30日前停杜拜等客運航班 旅客退改票免手續費

美伊戰爭再起，雙方爆發7月以來最大規模交火，再度衝擊中東航班營運。國泰航空宣布，往返香港-杜拜、香港-利雅得航班將取消至11月底，受影響旅客能免除退改票手續費用，重新預訂、更改航點及退票的手續費用。

戴口罩睡覺好嗎？確診流感、新冠怕傳染家人「半夜常悶醒」醫：防護力大打折扣

正值流感、新冠疫情期間，胸腔暨重症醫師黃軒觀察，許多病人到門診看病都會戴著口罩睡覺，他分享在門診遇見的案例，一名確診流感的爸爸詢問，因為害怕病毒傳染給太太和孩子，這幾天連睡覺都戴著口罩。半夜常常悶醒，擔心這樣會不會導致缺氧或二氧化碳中毒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。