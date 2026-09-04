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農業淨零挑戰 陳吉仲：碳匯轉碳權窒礙難行

中央社／ 台北4日電

農業部今天舉行「農業淨零-從科研創新到永續實踐」論壇，分享推動經驗。前農業部長陳吉仲應邀演講，他說，農業淨零挑戰很大，並指出碳匯轉碳權因設計機制反而窒礙難行。

陳吉仲目前是中興大學副校長，他以「農業淨零的挑戰與解方」發表演講，他說，國家要達成碳排限制與淨零目標，若缺少農業部門將難以實現，在能源轉型及低碳能源逐步推進後，仍會有部分溫室氣體排放需要吸收，這些排放將仰賴農業部門的自然碳匯與新增碳匯加以抵銷。

農業部統計，透過森林、土壤與海洋，目前已有2100多萬公噸的自然碳匯能力，根據台灣淨零戰略目標，到2040年還要再增加約1000萬公噸。

陳吉仲說，農業淨零在實務上面臨的主要障礙不在技術，而在法規、政策與制度設計，以及中央與地方政府、公私部門間的協調問題。

陳吉仲以農業碳匯轉碳權機制為例，要先找到方法學，之後再經過申請、驗證、環保審查，因流程繁複，審查過程慢，造成農業碳匯執行、查驗的成本過高，尤其小型案件難以透過市場機制回收成本，且部分規範比國際更嚴格，反而形成自我限制，讓農業碳匯難以轉換成碳權，加上未有碳匯完整獎勵政策，企業ESG也難以和農業碳匯連結。

陳吉仲建議，從方法學到執行皆由農業部負責，由環境部監督，小規模的碳匯不用考慮申請碳權，直接用政策獎勵或是納入企業ESG。

農業部長陳駿季說，農業部門整體每年碳排放量約為650萬噸，近年大致維持持平，但若沒有既有減量成效，排放量可能接近700萬噸，設定2030年減碳目標為282萬噸，增加碳匯目標136.9萬噸，目前整體達成率仍需加強，後續盼透過科技創新提升減碳力道。

有關農業碳匯部分，根據農業部提供的資料，森林覆蓋率已達67%，提升碳匯能力，選育香杉、台灣杉等高碳匯樹種品系，碳匯量較一般樹種高約1.4至3倍；土壤碳匯則已建立全台表層土壤碳儲熱區圖資及光譜感測技術，降低碳匯查驗成本；藍碳部分優先建立量測方法，並同步開發海草床復育技術，逐步建立台灣自然碳匯科研量能。

陳吉仲也從能源轉型經驗談對農業淨零的啟示，他說，面對半導體與人工智慧帶來的用電成長，農業部門若要推動屋頂型光電與相關綠能措施，必須使農會、漁會、合作社及農村社區成為實際受益者。

陳吉仲

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