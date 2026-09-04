台中美食躍國際 華爾街日報專欄作家讚最具文化底蘊

世界知名媒體「華爾街日報」資深記者魏玲靈日前親訪台灣，展開美食巡禮，到台中品嚐精緻餐飲，返美後在專欄中記錄用餐體驗，並給予高度評價，認為台中的美食展現出深厚的中華傳統色彩與極高文化素養。台中市長盧秀燕表示歡迎，樂見國際媒體前來台中。

魏玲靈表示，她在台中品嚐到的菜餚堪稱這輩子吃過「在文化層面上最具底蘊的高檔中餐」，這樣的餐飲體驗不只是美食，更是一種文化的呈現，讓她對台中的餐飲水準留下深刻印象。

魏玲靈在報導中描述，台中的精緻餐飲把典故與現代美學巧妙融合，例如以迷你漆藝筆架掛著雕刻精細的「蔥筆」，搭配酥脆蝦餅呈現傳統意象；接續而來的酒香蒸黃魚與果木烤鴨桌邊三吃，也把對食材的敬重表現得淋漓盡致，廚師不必多做說明，食客就能感受當中的文化韻味。

魏玲靈指出，台中的美食體驗展現出無與倫比的從容與自信，跟傳統印象中繁瑣的宴會或過度張揚的排場不同，台中的餐飲文化把豐厚的歷史底蘊轉化成一種純粹的享受，菜餚不背負沉重的敘事，而是回歸讓食客感到愉悅與感動的本質。

台中市政府感謝國際權威媒體對台中美食的高度肯定，表示台中擁有深厚的文化底蘊、優質在地食材與無可比擬的創新廚藝，一直是全台饕客的首選之地。這次「華爾街日報」的深度報導，印證了台中餐飲業者的精湛水準，也向全球展現台中作為國際級美食之都的獨特魅力。

市府表示，將持續推動觀光與餐飲產業升級，結合在地文化特色與國際餐飲趨勢，吸引更多來自世界各地的旅客造訪台中，也邀請大家親自來到這座兼具傳統底蘊與現代創新的城市，細細品嚐每一道充滿驚喜的佳餚，體驗台中獨一無二的生活美學。