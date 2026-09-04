快訊

職棒熟面孔參選！昔誠泰強投選新竹市議員 統一標哥瞄準里長

順手帶浪犬看病 女子驚喜發現「命中注定的安排」紅了眼眶秒收編

淡水藥局老闆對工讀女大生下藥「驗出毒品陽性」竟稱：測試藥效

台中美食躍國際 華爾街日報專欄作家讚最具文化底蘊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
華爾街日報資深記者魏玲靈稱讚，台中的菜餚展現出深厚的中華傳統色彩與極高文化素養，不只是美食，更是一種文化的呈現。圖／台中市政府提供
華爾街日報資深記者魏玲靈稱讚，台中的菜餚展現出深厚的中華傳統色彩與極高文化素養，不只是美食，更是一種文化的呈現。圖／台中市政府提供

世界知名媒體「華爾街日報」資深記者魏玲靈日前親訪台灣，展開美食巡禮，到台中品嚐精緻餐飲，返美後在專欄中記錄用餐體驗，並給予高度評價，認為台中的美食展現出深厚的中華傳統色彩與極高文化素養。台中市長盧秀燕表示歡迎，樂見國際媒體前來台中。

魏玲靈表示，她在台中品嚐到的菜餚堪稱這輩子吃過「在文化層面上最具底蘊的高檔中餐」，這樣的餐飲體驗不只是美食，更是一種文化的呈現，讓她對台中的餐飲水準留下深刻印象。

魏玲靈在報導中描述，台中的精緻餐飲把典故與現代美學巧妙融合，例如以迷你漆藝筆架掛著雕刻精細的「蔥筆」，搭配酥脆蝦餅呈現傳統意象；接續而來的酒香蒸黃魚與果木烤鴨桌邊三吃，也把對食材的敬重表現得淋漓盡致，廚師不必多做說明，食客就能感受當中的文化韻味。

魏玲靈指出，台中的美食體驗展現出無與倫比的從容與自信，跟傳統印象中繁瑣的宴會或過度張揚的排場不同，台中的餐飲文化把豐厚的歷史底蘊轉化成一種純粹的享受，菜餚不背負沉重的敘事，而是回歸讓食客感到愉悅與感動的本質。

台中市政府感謝國際權威媒體對台中美食的高度肯定，表示台中擁有深厚的文化底蘊、優質在地食材與無可比擬的創新廚藝，一直是全台饕客的首選之地。這次「華爾街日報」的深度報導，印證了台中餐飲業者的精湛水準，也向全球展現台中作為國際級美食之都的獨特魅力。

市府表示，將持續推動觀光與餐飲產業升級，結合在地文化特色與國際餐飲趨勢，吸引更多來自世界各地的旅客造訪台中，也邀請大家親自來到這座兼具傳統底蘊與現代創新的城市，細細品嚐每一道充滿驚喜的佳餚，體驗台中獨一無二的生活美學。

華爾街日報 華爾街 台中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

串聯酒莊、餐飲、農遊與展售 「台中地酒月」打造城市地酒新風景

何欣純登記後首站訪基層 喊出「升級市民廚房、翻轉東區觀光」

台日產業強強聯手！「2026台中市與日本大分縣交流媒合會」盛大登場

豪宅變身國際藝廊！蘇富比億元級拍品亞洲首展在「豐邑 G TOWER」亮相

相關新聞

影／基隆廟口夜市淹水商家急搬食材 有客人泡水中繼續吃麵

受低壓帶影響今天上午基隆有強降雨，時雨量破70毫米，基金一路、義一路、麥金路等多處路段淹水嚴重，一度封路，目前水已陸續退去。愛三路、愛四路基隆廟口夜市也淹大水，不少商家泡在水中，忙著急搬食材到高處，有的客人東西吃一半，腳下泡水還是繼續吃。

南北天氣兩樣情！基隆出現破百致災性時雨量 粉專估降雨傍晚才趨緩

南部地區連續3周以上陰雨的天氣，昨天午後起降雨趨緩。民間氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，換成北部地區開始降下較為持續性的豪大雨，而南部地區雨過天晴，迎接久違的陽光。

影／北部山區暴雨3小時逾100毫米 員山子啟動今年第2次分洪

受低壓帶影響今天基隆河上游集水區持續強降雨，3小時累計雨量超過100毫米，造成河川水位快速上升。員山子分洪上午9時45分達警戒水位62.5公尺，洪水越過側流堰進入分洪靜水池；上午11時10分水位再升至63公尺以上，洪水經分洪堰流入分洪隧道，正式啟動分洪。為今年第2次分洪，也是自93年啟用以來第67次分洪。

號誌故障台鐵屏東至潮州段列車延誤 恢復時間未定

台鐵屏東至潮州段受號誌故障影響，目前部分列車受阻，預計恢復時間仍評估中。

國泰11月30日前停杜拜等客運航班 旅客退改票免手續費

美伊戰爭再起，雙方爆發7月以來最大規模交火，再度衝擊中東航班營運。國泰航空宣布，往返香港-杜拜、香港-利雅得航班將取消至11月底，受影響旅客能免除退改票手續費用，重新預訂、更改航點及退票的手續費用。

戴口罩睡覺好嗎？確診流感、新冠怕傳染家人「半夜常悶醒」醫：防護力大打折扣

正值流感、新冠疫情期間，胸腔暨重症醫師黃軒觀察，許多病人到門診看病都會戴著口罩睡覺，他分享在門診遇見的案例，一名確診流感的爸爸詢問，因為害怕病毒傳染給太太和孩子，這幾天連睡覺都戴著口罩。半夜常常悶醒，擔心這樣會不會導致缺氧或二氧化碳中毒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。