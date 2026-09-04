大雨不停基隆河水位上漲 百齡橋周邊水位將逾1.8米 堤外車主準備移車

本周受科羅旺颱風外圍和低壓帶影響，北市自9月3日起已有明顯雨勢，北市災害應變中心於9月3日已開設水災強化三級，9月4日更提升至水災二級開設。也緊急通知，基隆河水位上漲，百齡橋周邊水位將逾1.8米，堤外車主準備移車。

北市災防辦指出，這次強降雨期間，受豪雨影響，基隆河上游地區持續降雨，造成沿岸水位上升。淡水河流域水情中心通報，五堵水位站已達警戒水位。其中，淡水河台北橋周邊沿線、基隆河百齡左、右岸河濱公園等區域，因地勢較低，可能有河水漫淹情形。

水利處指出，強降雨期間盡量避免前往河濱地區活動；目前仍停放於堤外河濱區域的車輛，請盡速駛離，以確保人車安全。同時請民眾持續留意天氣預報及市府發布之堤外管制等相關訊息，並配合現場管制措施。

北市水利處表示，受持續降雨影響，基隆河南湖大橋水位持續上漲已於13時07分達三級警戒水位。依淡水河流域水情中心通報，基隆河沿岸水位持續上漲，依「淡水河系橫移門啟閉操作原則」，請地方政府優先封閉地勢相對較低處橫移門及堤外道路，水利處將於今日14時起陸續關閉「內1」、「內2」及「基11」等3座疏散門。

內湖至汐止車輛替代道路動線如下：

替代路徑一：成功路>成功橋>南港路>大同路（汐止）

替代路徑二：成功路（民權東路-成功路） >康湖路>康樂街>康寧街（汐止）

替代路徑三：民權東路>內湖交流道（國道一號）或堤頂交流道>汐止出口

替代路徑四：舊宗路>環東大道>經貿一路>南港路>大同路（汐止）

另外，針對基隆河百齡左、右岸河濱公園屬低窪區域，於河川水位上漲時可能有漫淹情形，水利處將派員進行警戒，再次呼籲停放於河川區內車輛的車主儘速駛離車輛，並請持續注意天氣預報及堤外管制訊息發布。

最新疏散門啟閉情形可上網查詢 （ https://taipeiheo.aws-gov.org/public/realtime ） 或至戀戀水綠台北水利LINE官方帳號查詢（官方帳號LINE首頁下方／防災功能／其他資訊／台北市民眾水情資訊）。