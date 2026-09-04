影／素還真現身桃園機場 旅客感受「霹靂群英」布袋戲魅力

桃園機場化身武俠舞台！桃園機場2026年度藝文活動「島嶼之光 國門啟航」持續展開，今日邀請台灣原創布袋戲品牌「霹靂布袋戲」進駐候機室，帶來「霹靂群英耀桃機」演出，素還真等經典角色現身，吸引旅客駐足圍觀、互動合影，讓國際旅客在候機之餘近距離感受台灣布袋戲文化。

活動現場由專業操偶師操演素還真等經典戲偶，搭配角色扮演者（Coser）化身素還真、楓岫主人及蝴蝶君等人氣角色，將充滿武俠奇幻色彩的霹靂世界搬進桃園機場。機場公司代理董事長陳彥伯也到場體驗布袋戲操偶，在專業操偶師指導下親自操作戲偶，並即興演出一段，展現對台灣傳統偶戲文化的支持。

陳彥伯表示，台灣文化底蘊「真的很了不起」，希望透過這次活動，讓在場的國外旅客也能進一步了解台灣布袋戲，「布袋戲真的很厲害」，而他自己也是從小一路看布袋戲長大，對這項台灣傳統文化相當熟悉。

機場公司表示，桃園機場作為台灣重要國際門戶，除了提供旅運服務，也希望透過多元藝文展演，呈現台灣傳統文化與當代創意交融的豐富面貌。霹靂布袋戲融合傳統掌中戲藝術、角色美學、音樂影像及當代影視技術，發展出獨具特色的武俠奇幻世界，並多次透過海外演出將台灣布袋戲推向國際。

「霹靂群英耀桃機」今天分別於上午11時30分及下午2時30分，在D7候機室帶來兩場互動展演。專業操偶師透過細膩技巧，賦予戲偶栩栩如生的身段與神態，Coser則以精緻造型化身經典角色，與旅客互動合影，讓候機室宛如成為一座臨時搭建的武俠舞台。

「島嶼之光 國門啟航」系列藝文活動自7月起持續至11月底，透過不同形式的藝文演出豐富旅客候機期間的文化體驗。「霹靂群英耀桃機」也將於11月6日再次登場。機場公司期盼透過跨領域藝文活動，讓藝術自然融入旅客行程，打造兼具國際視野與在地特色的國門環境，讓桃園機場成為世界認識台灣多元文化的重要窗口。

桃園機場化身武俠舞台！桃園機場2026年度藝文活動「島嶼之光 國門啟航」今天帶來「霹靂群英耀桃機」演出，機場公司代理董事長陳彥伯也到場體驗布袋戲操偶，在專業操偶師指導下親自操作戲偶，並即興演出一段。記者季相儒／攝影

桃園機場化身武俠舞台！桃園機場2026年度藝文活動「島嶼之光 國門啟航」持續展開，今（4）日邀請台灣原創布袋戲品牌「霹靂布袋戲」進駐候機室，帶來「霹靂群英耀桃機」演出，素還真等經典角色現身，吸引旅客駐足圍觀、互動合影，讓國際旅客在候機之餘近距離感受台灣布袋戲文化。記者季相儒／攝影

機場公司代理董事長陳彥伯（右四）表示，台灣文化底蘊「真的很了不起」，希望透過這次活動，讓在場的國外旅客也能進一步了解台灣布袋戲，「布袋戲真的很厲害」，而他自己也是從小一路看布袋戲長大，對這項台灣傳統文化相當熟悉。記者季相儒／攝影