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降雨熱區轉移中南部 5縣市大雷雨開轟、3地國家級警報響

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
科羅旺颱風外圍雲系及低壓帶影響，易有短延時強降雨。記者林伯東／攝影
科羅旺颱風外圍雲系及低壓帶影響，易有短延時強降雨。記者林伯東／攝影

科羅旺颱風外圍雲系及低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象署針對台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣，發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時35分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低能見度。

陸上示警區域：南投縣南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉。雲林縣斗六市、斗南鎮、古坑鄉、莿桐鄉、林內鄉。嘉義縣大林鎮、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉。台中市中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、清水區、沙鹿區、梧棲區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區、太平區、大里區。彰化縣彰化市、花壇鄉、芬園鄉、員林市、田中鎮、大村鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、田尾鄉、溪州鄉。

山區暴雨通報，氣象署針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）、台中市頭汴坑溪（仙女瀑布至一江橋）發布災防告警，持續時間至下午3時5分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。警戒區域：嘉義縣大埔鄉、嘉義縣番路鄉、台中市太平區。

大雷雨 國家級警報 強降雨

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