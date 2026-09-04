南北天氣兩樣情！基隆出現破百致災性時雨量 粉專估降雨傍晚才趨緩

南部地區連續3周以上陰雨的天氣，昨天午後起降雨趨緩。民間氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，換成北部地區開始降下較為持續性的豪大雨，而南部地區雨過天晴，迎接久違的陽光。

「觀氣象看天氣」表示，今天清晨開始，北部地區特別是基隆、北海岸，由於低壓帶內偏西南風和科羅旺颱風帶來東北風，兩股氣流輻合位置剛好落在台灣海峽北段及台灣北部地區，形成較為僵固性、沒什麼在移動的輻合雨區。預計傍晚後，隨低壓帶內系統位置的調整，北部雨勢有機會趨緩。

但未來幾天依然偏北風，北部依舊都會有雨勢發生。「觀氣象看天氣」表示，由於還在低壓帶內，其他地區依舊則要留意比較明顯的午後雷雨。

今天的日累積雨量，截至中午12時，基隆暖暖雨量已達237.5毫米最多，台北擎天崗也已累積179毫米。「觀氣象看天氣」表示，雨量呈現愈往北愈多的趨勢，時雨量在基隆萬里國小出現101.5毫米的破百致災性時雨量，其他地區也有50至80毫米雨量發生。

當地已出現積淹水情況，「觀氣象看天氣」表示，稍早台鐵平溪線、深澳線部分路段也有出現水淹鐵軌的災情，並宣布下午4時前停駛。北市停管處也宣布因基隆河水位上漲，百齡橋周邊水位將逾1.8米，目前車輛停在堤外車主，也要留意水情及疏散門關閉訊息。提醒民眾務必多加留意路況，小心自身安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。