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豪雨狂炸 基隆、新北日累積雨量竟突破200毫米 淹水警戒區域曝
科羅旺颱風外圍雲系及低壓帶影響，易有短延時強降雨，基隆北海岸雨勢相當猛烈，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，基隆暖暖、七堵，以及新北萬里、金山，雨量已突破200毫米。
中央氣象署持續發布豪雨特報，今天基隆市、台北市、新北市及宜蘭縣（頭城鎮）有局部大雨或豪雨，中部以北地區及其他山區有局部大雨發生的機率。
豪雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、宜蘭縣。大雨：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。
根據水利署防災資訊網公布的最新淹水警戒示警區域，宜蘭縣二級警戒：頭城鎮。基隆市一級警戒：暖暖區、安樂區、信義區、七堵區、中山區、仁愛區、中正區。新北市一級警戒：金山區、瑞芳區、萬里區、汐止區、三芝區，二級警戒：平溪區、淡水區。
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