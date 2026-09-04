豪雨狂炸 基隆、新北日累積雨量竟突破200毫米 淹水警戒區域曝

受低壓帶影響今天上午基隆有強降雨，時雨量破70毫米，基金一路、義一路、麥金路等多處路段淹水嚴重，一度封路，目前水已陸續退去。愛三路、愛四路基隆廟口夜市也淹大水，不少商家泡在水中，忙著急搬食材到高處，有的客人東西吃一半，腳下泡水還是繼續吃。

2026-09-04 13:02