快訊

強降雨襲北部！北海岸多處積淹水 「8校」預防性撤離

郭書瑤遭控惡鄰提告社區結果曝光！被指「吞敗」說話了

開學宿舍開箱驚變開鬼屋 大學新生踩鏽梯晃床、小強不時竄出

聽新聞
0:00 / 0:00

影／北部山區暴雨3小時逾100毫米 員山子啟動今年第2次分洪

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
北部山區暴雨3小時逾100毫米，員山子啟動今年第2次分洪。圖／第十河川分署提供
北部山區暴雨3小時逾100毫米，員山子啟動今年第2次分洪。圖／第十河川分署提供

受低壓帶影響今天基隆河上游集水區持續強降雨，3小時累計雨量超過100毫米，造成河川水位快速上升。員山子分洪上午9時45分達警戒水位62.5公尺，洪水越過側流堰進入分洪靜水池；上午11時10分水位再升至63公尺以上，洪水經分洪堰流入分洪隧道，正式啟動分洪。為今年第2次分洪，也是自93年啟用以來第67次分洪。

第十河川分署表示，今日基隆北海岸及台北市山區有局部大雨或豪雨，分署已成立緊急應變小組，預作各項防汛整備。員山子分洪管理中心防汛人員亦提前進駐，完成分洪整備，並全面巡檢分洪隧道、機電設備、排砂道自動閘門及監測系統等重要設施，確認各項設備運作正常。同時持續密切監控基隆河上游降雨及水位變化，掌握即時水情，確保分洪作業順利執行。

第十河川分署說，分洪期間將持續監控員山子分洪設施運作情形，即時掌握並回報最新水情資訊，同時透過分洪設施進、出口廣播系統及跑馬燈警示看板發布分洪訊息，提醒民眾注意安全，避免進入管制區域。員山子分洪設施可有效削減基隆河洪峰流量、降低下游地區淹水風險，持續發揮守護大臺北地區防洪安全的重要功能。

第十河川分署提醒，受低壓帶及強降雨影響，河川水位可能快速上升，上游水庫及堰壩亦可能視水情進行調節性放水，請民眾切勿靠近河道或從事水域活動，以維護自身安全；並請留意地方政府發布的高灘地管制措施及橫移門關閉資訊，如有車輛停放於河川高灘地，應提前移置，避免因水位上漲造成財物損失。即時河川水位、水庫蓄水及防汛資訊，可至水利署防災資訊服務網（https://fhy.wra.gov.tw/fhyv2/）查詢，隨時掌握最新水情及防災警戒資訊，共同做好防汛準備、降低災害風險。

北部山區<a href='/search/tagging/2/暴雨' rel='暴雨' data-rel='/2/114908' class='tag'><strong>暴雨</strong></a>3小時逾100毫米，員山子啟動今年第2次分洪。圖／第十河川分署提供
北部山區暴雨3小時逾100毫米，員山子啟動今年第2次分洪。圖／第十河川分署提供

暴雨 員山子 豪雨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／基隆武崙溪暴漲山洪沖馬路！基金一路淹水到大腿 商家、多車泡水

基隆豪大雨多處淹水 童子瑋：市府災情發生後反應過慢

國家級警報響 基隆、新北受到致災性短延時強降雨威脅 3縣市淹水警戒

雨勢趨緩！台東4大森林景點明開放 6步道仍「封閉勿闖」

相關新聞

影／基隆廟口夜市淹水商家急搬食材 有客人泡水中繼續吃麵

受低壓帶影響今天上午基隆有強降雨，時雨量破70毫米，基金一路、義一路、麥金路等多處路段淹水嚴重，一度封路，目前水已陸續退去。愛三路、愛四路基隆廟口夜市也淹大水，不少商家泡在水中，忙著急搬食材到高處，有的客人東西吃一半，腳下泡水還是繼續吃。

影／基隆武崙溪暴漲山洪沖馬路！基金一路淹水到大腿 商家、多車泡水

基隆24小時雨量破160毫米，各區多條道路淹水嚴重，水深及膝，安樂區基金一路武崙溪、鶯歌溪都暴漲，接近溢堤，山洪沖到馬路，造成基金一路淹水水，水深淹到大腿，已淹進商家及民宅，市長謝國樑坐鎮災變中心 將提升一級開設嚴陣以待。

影／北部山區暴雨3小時逾100毫米 員山子啟動今年第2次分洪

受低壓帶影響今天基隆河上游集水區持續強降雨，3小時累計雨量超過100毫米，造成河川水位快速上升。員山子分洪上午9時45分達警戒水位62.5公尺，洪水越過側流堰進入分洪靜水池；上午11時10分水位再升至63公尺以上，洪水經分洪堰流入分洪隧道，正式啟動分洪。為今年第2次分洪，也是自93年啟用以來第67次分洪。

大雷雨狂炸北台灣原因曝 下周一全台陸續轉晴 科羅旺將從琉球轉向日本

科羅旺颱風外圍雲系及低壓帶影響，易有短延時強降雨，北台灣上午大雷雨，中央氣象署持續發布豪雨特報，今天基隆市、台北市、新北市及宜蘭縣（頭城鎮）有局部大雨或豪雨，中部以北地區及其他山區有局部大雨發生的機率。

杜鵑颱風最快明生成 恐與科羅旺共舞？賈新興曝日本風雨搖滾區

周日天氣有重大轉折，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，周日台灣有受到科羅旺颱風外圍環流影響的機率，台南以北防較大雨勢。此外，洋面上的熱帶擾動97W預估將在周末兩天增強為杜鵑颱風。

南北天氣兩樣情！基隆出現破百致災性時雨量 粉專估降雨傍晚才趨緩

南部地區連續3周以上陰雨的天氣，昨天午後起降雨趨緩。民間氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，換成北部地區開始降下較為持續性的豪大雨，而南部地區雨過天晴，迎接久違的陽光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。