影／北部山區暴雨3小時逾100毫米 員山子啟動今年第2次分洪

受低壓帶影響今天基隆河上游集水區持續強降雨，3小時累計雨量超過100毫米，造成河川水位快速上升。員山子分洪上午9時45分達警戒水位62.5公尺，洪水越過側流堰進入分洪靜水池；上午11時10分水位再升至63公尺以上，洪水經分洪堰流入分洪隧道，正式啟動分洪。為今年第2次分洪，也是自93年啟用以來第67次分洪。

第十河川分署表示，今日基隆北海岸及台北市山區有局部大雨或豪雨，分署已成立緊急應變小組，預作各項防汛整備。員山子分洪管理中心防汛人員亦提前進駐，完成分洪整備，並全面巡檢分洪隧道、機電設備、排砂道自動閘門及監測系統等重要設施，確認各項設備運作正常。同時持續密切監控基隆河上游降雨及水位變化，掌握即時水情，確保分洪作業順利執行。

第十河川分署說，分洪期間將持續監控員山子分洪設施運作情形，即時掌握並回報最新水情資訊，同時透過分洪設施進、出口廣播系統及跑馬燈警示看板發布分洪訊息，提醒民眾注意安全，避免進入管制區域。員山子分洪設施可有效削減基隆河洪峰流量、降低下游地區淹水風險，持續發揮守護大臺北地區防洪安全的重要功能。

第十河川分署提醒，受低壓帶及強降雨影響，河川水位可能快速上升，上游水庫及堰壩亦可能視水情進行調節性放水，請民眾切勿靠近河道或從事水域活動，以維護自身安全；並請留意地方政府發布的高灘地管制措施及橫移門關閉資訊，如有車輛停放於河川高灘地，應提前移置，避免因水位上漲造成財物損失。即時河川水位、水庫蓄水及防汛資訊，可至水利署防災資訊服務網（https://fhy.wra.gov.tw/fhyv2/）查詢，隨時掌握最新水情及防災警戒資訊，共同做好防汛準備、降低災害風險。