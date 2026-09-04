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南部血庫快見底 「院長級催捐血」10大醫院聯手發聲求援

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
「院長級催血」出動！包含高雄榮總、長庚醫院、大林慈濟等10大醫院聯手發聲求援，呼籲民眾挽袖捐血，為血庫補血。圖／高雄捐血中心提供
「院長級催血」出動！包含高雄榮總、長庚醫院、大林慈濟等10大醫院聯手發聲求援，呼籲民眾挽袖捐血，為血庫補血。圖／高雄捐血中心提供

今天南台灣雨勢已漸歇迎來久違晴天，不過血庫危機仍未解除，醫療用血A型、O型雙雙跌破3天警戒線，高雄長庚醫院長藍國忠、高雄榮總醫院長陳金順、奇美醫院輸血委員會主委陳志金、大林慈濟醫院長賴寧生等南部10家醫院醫療主管，今天罕見聯手疾呼「雨停了，血不能停」，籲民眾挽袖捐血，為吃緊血庫解渴。

高雄捐血中心指出，南部供血範圍涵蓋嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖及台東，每日醫療用血需求龐大，急重症搶救、重大手術、癌症治療等，都高度仰賴穩定血液供應。

捐血中心表示，這波豪雨來得又急又猛，不只打亂民眾生活，也直接衝擊捐血量，受到捐血活動取消、民眾減少外出等因素影響，捐血人潮明顯下滑，血庫存量跟著一路探底，目前庫存僅剩3.4天，A型及O型血更低於3天安全庫存，血庫仍處於吃緊狀態。

面對血庫告急，南部醫療界也罕見跨院串聯，包括大林慈濟醫院院長賴寧生、雙福基督教醫院院長蘇詠程、嘉義基督教醫院院長陳煒、奇美醫院副院長陳奇祥、奇美醫院輸血委員會主委陳志金、成大醫院副院長許志新、義大醫院長杜元坤、高雄榮總院長陳金順、長庚醫院院長藍國忠及高醫附醫院長王照元等人，紛紛舉起「豪雨重創血庫，即刻需要支援」看板，從第一線醫療需求出發共同發聲，呼籲民眾挽袖為血庫補血。

醫界指出，血液不像一般物資，可以等庫存見底後再補貨，從急診大量出血患者、重大手術，到癌症及其他治療，每天都有輸血需求，一旦捐血量長時間不足，不僅增加血庫調度壓力，也可能衝擊第一線醫療量能，穩定血源至關重要。

捐血中心呼籲，血庫恢復仍需要時間，每一袋血都可能成為急重症病患的救命關鍵，凡年滿17歲，近期沒有感冒、發燒、服藥或其他不適症狀，把握天氣轉晴及空檔，就近前往捐血站、捐血室或捐血車捐血，協助補回血液庫存，讓南部醫療用血盡速脫離警戒。

捐血 醫院 慈濟

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