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未申請闖入住天池山莊遭停權 山友喊腰痛「緊急避難」翻案成功

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
能高越嶺國家步道天池山莊。圖／林保署南投分署提供
能高越嶺國家步道天池山莊。圖／林保署南投分署提供

今年5月一支登山隊進行能高安東軍縱走，臨時入住天池山莊，因未事先申請遭加收50%手續費並停權1年，1名山友稱因突發嚴重腰痛迫降，事後提出診斷證明申訴。林保署南投分署審查後認定確有緊急避難需求，撤銷停權處分。

今年5月25日，這支登山隊有2名隊員未經申請入住天池山莊，山莊管理人員依規定現場加收50%手續費，並停權1年。1名隊員主張因腰痛無法繼續行程，盼以緊急安置理由免除停權，未獲同意。

山莊人員曾在臉書提及，該隊員表示停權會影響完成百岳進度，相關說法引發山友熱議，有人認為若為了百岳進度就要求撤銷處分，「那以後就不要爬山了」；也有網友認為，停權僅涉及南投分署管轄的山莊、山屋，並非禁止登山。

近日有人代該名山友發布澄清聲明，表示他登山當天確實突發嚴重腰痛，因無法繼續行程才迫降天池山莊，事後也提出醫療機構診斷證明，申請撤銷停權並獲准，相關權益已恢復。聲明也對外界持續批評及不實言論表達遺憾，認為可能影響當事人名譽及其他山友對事件的認知。

林保署南投分署證實，當事人最初遭停權時，因管理人員判斷他沒有明顯外傷，因此依既定規範處理，加收50%手續費及停權處分，程序並無違失。

不過，當事人事後提出申訴，並補正醫療機構出具的診斷證明，載明有突發急性劇痛病症。南投分署重新審酌後認為，高山環境若突發劇痛，確可能引發失溫、墜崖等安全風險，留宿天池山莊具有實質醫療避難需求，因此在6月中旬撤銷停權處分。

山友 南投 林保署

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