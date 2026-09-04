大雷雨狂炸北台灣原因曝 下周一全台陸續轉晴 科羅旺將從琉球轉向日本

科羅旺颱風外圍雲系及低壓帶影響，易有短延時強降雨，北台灣上午大雷雨，中央氣象署持續發布豪雨特報，今天基隆市、台北市、新北市及宜蘭縣（頭城鎮）有局部大雨或豪雨，中部以北地區及其他山區有局部大雨發生的機率。

豪雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、宜蘭縣。大雨：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。

天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天至周末，台灣仍位於廣泛低壓帶內，環境水氣偏多且大氣較不穩定，各地有局部短暫陣雨或雷雨，並可能伴隨短時較大雨勢，山區仍有局部大雨發生機會。隨台灣附近低層風場逐漸轉為偏北風，北部及東北部迎風面的降雨機率提高，局部不排除較明顯雨勢。各地高溫約29至31度，低溫約25至27度。

他說，下周一至下周二，隨科羅旺颱風逐漸遠離琉球附近海域，台灣附近北至東北風有逐漸建立趨勢，環境水氣也有機會較周末減少，各地降雨可望逐步趨緩，部分地區可見陽光。不過北部、東北部仍可能有迎風面的局部地形性降雨，午後山區也仍有熱對流發展機會，安排山區活動仍須留意午後天氣變化。

下周中後期，林孝儒表示，台灣附近有機會持續維持北至東北風環境，迎風面的北部及東北部較容易出現局部短暫雨，其餘地區天氣相對較穩定，大致以晴到多雲為主。氣溫方面，白天仍稍有悶熱感，但早晚相對較為舒適。

目前西北太平洋在琉球群島附近仍有科羅旺颱風活動。林孝儒說，由於導引氣流偏弱，後續移動速度及方向仍有一定不確定性，目前多數預報趨勢顯示系統將在琉球附近移動後逐漸轉向日本方向，對台灣直接威脅偏低。

另一方面，他說，下周菲律賓東方海面至南海，仍有熱帶擾動發展訊號，但目前多數預報顯示位置較偏南或偏遠，直接接近台灣的機率不高，是否會間接影響風場與水氣，仍需持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。