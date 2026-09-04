類風濕性關節炎反覆腫痛 微細動脈栓塞術助減痛恢復活動度

61歲陳女士罹患類風濕性關節炎多年，儘管發炎指數已受控制，但手腕與手指關節仍反覆腫痛、變形，需長期服止痛藥。經轉介至台北慈濟醫院放射診斷科張旭超醫師門診，接受「橈動脈微細動脈栓塞術」治療，術後兩個月手腕腫脹顯著改善，手指活動度也隨之增加。

類風濕性關節炎為慢性自體免疫疾病，免疫系統攻擊關節滑膜引發發炎與腫脹，全球盛行率約0.5-1%，台灣約0.4%，好發於40至50歲女性，女性患病率為男性三倍。張旭超醫師說明，逾九成患者會出現手部或手腕症狀，滑膜長期發炎會破壞軟骨與骨骼，嚴重時恐致韌帶斷裂及關節變形，如天鵝頸、鈕扣孔或拇指Z字形變形）。

臨床治療主要由風濕免疫科以藥物控制全身發炎，若部分患者仍有單一或少數關節持續腫痛，可評估微細動脈栓塞治療。張旭超醫師解釋，該技術經血管攝影確認血流後注射栓塞藥物，阻斷發炎滑膜周圍異常增生的微血管，藉此降低局部發炎與疼痛。術後隔天不適感即有改善，兩個月達高峰，約六至八成患者疼痛可降低一半以上，效果可維持數月至數年。

張旭超醫師指出，此療法過去多用於退化性關節炎，近年擴大應用於類風濕性關節炎、痛風性關節炎或拇趾外翻滑囊炎等。然而，嚴重周邊血管阻塞、感染或末梢循環差者不適用，且該手術僅能減痛與改善活動度，無法逆轉關節變形或取代原疾病治療。患者仍須按醫囑服藥，將全身發炎與局部症狀同時控制，才能降低關節持續破壞的風險。