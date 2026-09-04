桃園市民卡APP叫車挨批不便 市府：新系統10月上線

桃園市民卡APP下載目前突破42萬次，但多位議員質疑功能整合速度慢，不僅計程車叫車、交通資訊等服務尚未到位，數位點數「桃園幣」取得及使用管道也有限，要求市府改善。市府智慧城鄉發展委員會回應，將持續更新功能，其中，好孕專車聯合叫車功能預計10月初上線，交通資訊年底前陸續整合，桃園幣擴大應用也將跨局處研議。

桃園市民卡APP升級2.0後，除提供地方稅、行政規費、停車費等線上繳納功能，也導入「桃園幣」制度，民眾可透過參與市府活動、講座等方式取得，再用於兌換相關優惠。今年4月至7月底APP下載量達40萬次、註冊會員30萬人，不過叫車、交通資訊、敬老愛心卡舊卡儲值餘額移轉等功能仍待改善，桃園幣取得方式也有限，挨批不便。

議員陳韋曄表示，桃園幣目前取得管道相當有限，建議市府不要只綁定活動或講座，可進一步結合運動、志工服務、認養及清潔環境等公共參與，讓市民透過日常行動累積點數；使用端也可擴及商圈、觀光小旅行及在地店家消費，逐步建立屬於桃園的城市點數制度。

議員陳美梅表示，市民卡APP雖提供好孕專車與敬老愛心計程車叫車服務，但各車隊使用不同派車系統，彼此尚未整合，民眾若向一家車隊叫不到車，只能再逐一致電其他車隊詢問，要求市府儘速建置聯合叫車機制，叫一次車就能同步向各車隊派單。

智發會主委廖修武回應，好孕專車聯合叫車功能預計10月初上線，未來民眾只需叫一次車，系統就會同步將需求派送給8個合作車隊，由最早回應的車隊提供服務，改善過去必須逐一聯繫車隊的不便。

對於桃園幣擴大至志工服務、觀光旅遊等構想，廖修武表示方向可行，後續將與相關業務機關討論；交通局相關系統資料下半年將陸續導入市民卡APP，包括公車動態、停車場及YouBike等資訊，預計年底前完成上線。

至於敬老愛心卡舊卡儲值餘額移轉問題，廖修武說，目前正協同悠遊卡公司進行系統串接及協調，最快明年1月可將舊卡餘額直接移轉至新卡，屆時長者不必再臨櫃辦理退費。