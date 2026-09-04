杜鵑颱風最快明生成 恐與科羅旺共舞？賈新興曝日本風雨搖滾區

周日天氣有重大轉折，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，周日台灣有受到科羅旺颱風外圍環流影響的機率，台南以北防較大雨勢。此外，洋面上的熱帶擾動97W預估將在周末兩天增強為杜鵑颱風。

近期前往日本差旅的民眾注意了。賈新興說，日本地區需留意降雨及強風。特別是琉球群島（沖繩）以及九州、四國一帶，受熱帶系統及鋒面雲系影響風雨顯著，密切關注航空公司航班公告。

台灣天氣部分，他說，周日科羅旺外圍甩雨，台南以北地區有局部較大雨勢發生的機率。下周一南部降雨趨緩，放晴空檔增加。下周四受低壓帶偏東北風影響，迎風面北部降雨機率增加。

逐日天氣趨勢，賈新興表示，明天，南投以南山區及花東山區有局部短暫雨，西半部及北北基宜亦有零星短暫雨，午後彰化以南有局部短暫雨。周日，受科羅旺颱風外圍環流影響，各地有陣雨。下周一至下周二，午後台中以南山區、高屏及宜花東有局部短暫陣雨。下周三，北北基宜及花東山區有零星短暫雨，午後台南以南及台東有局部短暫雨，各地山區及宜花亦有零星短暫雨。

他說，下周四，午後桃園以北、宜蘭及高屏有局部短暫雨，各地山區亦有零星短暫雨。下周五，新竹以北及宜蘭有局部雨，午後苗栗以南及花東亦有零星短暫雨。下周六，北北基有局部雨，午後各地山區、桃園、高屏及宜花東亦有零星短暫雨。13日，南台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後各地有零星短暫雨。

關於颱風消息，賈新興說，科羅旺颱風今起至下周一影響琉球群島。預估熱帶擾動97Ｗ明天至周日有發展為杜鵑颱風的趨勢。後續科羅旺和杜鵑颱風有互相影響的機率，日本琉球群島、 九州、 四國，留意有局部較大雨勢並伴隨強風發生的機率。

他說，下周二前，台灣降雨偏多的機率較高。下周三至15日，新竹以北轉以偏多雨的機率較高，其它地區轉以偏少雨的機率較高。之後至10月中旬，全台降雨轉以偏少雨的機率較高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。