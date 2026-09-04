糖尿病會算利息！32歲男確診8年 醫曝惡化速度比中年快3、4倍

糖尿病早已不是長者專屬疾病，而有年輕化的趨勢。有位男性出現尿蛋白，被轉診到腎臟科，明明才32歲，但已罹患糖尿病8年。醫師指出，糖尿病是一種會計算利息的病，而且年輕型糖尿病背負更高利息跟更多本金的房貸。

腎臟科醫師林軒任在臉書分享，腎臟的退化速度很快，年輕人惡化速度甚至快3-4倍，很多人以為自己年輕，所以就算生病也比較輕微，但其實很危險。中國醫藥大學附設醫院新陳代謝科王子源主任就曾在演講中提到，40歲以前確診第二型糖尿病的患者，胰臟裡負責分泌胰島素的β細胞功能，每年大約下降20～35%；反觀中年後才發病的人，每年僅下降7～11%，兩者速度差3-4倍。

糖尿病越早確診「利息」扣越多

林軒任醫師指出，如果用一種比喻，糖尿病就像是一種會算利息的病，血糖是本金，時間是年期，而血管、腎絲球、視網膜、神經，就是每年被扣掉的那一點點利息。年輕確診的人若一次拿到兩件不利的東西，年期比別人多背二十年，而且利率還比別人高，因為年輕人的β細胞掉得快，血糖就會更早失控，身體自然而然難以承受。

年輕的腎臟反而比較撐不住 亞洲人又多一個坑

許多人認為年輕就是本錢，但林軒任醫師指出，從青春期到青年期，人體本來就處在生理性胰島素阻抗比較高的階段，加上體重也會有影響，大約七到八成的年輕發病者屬於過重或肥胖，這代表胰島素阻抗越重，β細胞就得長期超時加班，然而加班加久了，壞得也快。

除此之外，亞洲人還有一個專屬的坑，很多人還沒有變很胖，胰臟就承受不了了，林軒任醫師指出，這就是東方人的「胰臟細胞儲備（β -cell preservation）」比較不夠，內臟脂肪、脂肪肝、天生比較有限的β細胞儲備，讓不少亞洲年輕人在BMI看起來還算正常的時候就發病。所以醫師很常聽到病患說「他又不胖，應該不是糖尿病吧」，但其實腰圍比BMI誠實，肚子比體重機誠實。

確診糖尿病利率仍有可談空間

林軒任醫師表示，確診糖尿病的那一年已成事實，所以年期不能改，但利率可以談，越早談可談的空間越大，以下6點可注意：

1.包括驗尿液白蛋白／肌酸酐比值（UACR）和 eGFR，確診當天就建立基準值，不是等到「有症狀」，因為年輕人的腎臟最擅長安靜。

2.體重正常不等於代謝正常，不能只看 BMI、量腰圍。

3.除血糖外，血壓、血脂、體重的成績單也要關心。

4.該用的治療要早一點用，尤其是年輕糖尿病患者，至於具體用什麼，交給醫師判斷。

5.改變生活型態，先挑最容易鬆動的那一件，例如宵夜、含糖飲料、久坐，只要先選一個，且做滿三個月。

6.回診時可以問三句話，包括「我這幾年腎功能一年掉幾分？」、「我的尿蛋白驗過嗎？」、「我的分型確定了嗎？」