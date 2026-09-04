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大雨狂炸基隆！基金一路義一路多處民宅淹水 武崙溪暴漲溢堤

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影／基隆武崙溪暴漲山洪沖馬路！基金一路淹水到大腿 商家、多車泡水

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆武崙溪暴漲、山洪沖馬路，基金一路等地淹水到大腿，商家淹、車泡水。記者游明煌／翻攝
基隆武崙溪暴漲、山洪沖馬路，基金一路等地淹水到大腿，商家淹、車泡水。記者游明煌／翻攝

基隆24小時雨量破160毫米，各區多條道路淹水嚴重，水深及膝，安樂區基金一路武崙溪、鶯歌溪都暴漲，接近溢堤，山洪沖到馬路，造成基金一路淹水，水深淹到大腿，已淹進商家及民宅，市長謝國樑坐鎮災變中心，將提升一級開設嚴陣以待。

受持續性強降雨影響，基隆市今天清晨起雨勢明顯增強，過去24小時累積降雨162毫米，且降雨持續不斷。為即時掌握各地降雨、道路積淹水及可能災情，基隆市持續監控氣象、水情及災情資訊，並依實際情勢逐步提升災害應變層級。於9月4日上午10時40分強化三級開設，並已於11時提升為二級開設，將於12時再升為一級開設，進一步整合各局處人力與資源，全力做好豪雨防災應變工作。

因應短延時強降雨氣候型態，市府對於低窪地區、易淹水路段、地下道、邊坡及土石災害潛勢區域狀況。消防、警察、工務、產發、民政等相關單位同步加強巡查及整備，針對可能發生積淹水或道路阻斷地點，部署人力、抽水機具及相關救災裝備，以利災情發生時迅速處置。

基隆地形多山且市區部分地區地勢低窪，短時間強降雨容易造成道路積水、邊坡落石及溪流水位快速上升。市長謝國樑呼籲市民，豪雨期間應避免前往山區、河川、溪流及低窪地區，行車經過積水路段時務必減速慢行，若發現積水深度不明，切勿冒險通行。

市府持續掌握雨勢及各地災情，並依降雨發展適時調整應變層級，全力維護市民生命財產安全。同時提醒民眾隨時留意官方發布之氣象、道路及防災資訊，共同做好豪雨期間各項安全防護措施。

基隆武崙溪暴漲、山洪沖馬路，基金一路等地淹水到大腿，商家淹、車泡水。圖／謝志煌提供
基隆武崙溪暴漲、山洪沖馬路，基金一路等地淹水到大腿，商家淹、車泡水。圖／謝志煌提供

基隆武崙溪暴漲、山洪沖馬路，基金一路等地淹水到大腿，商家淹、車泡水。圖／謝志煌提供
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基隆武崙溪暴漲、山洪沖馬路，基金一路等地淹水到大腿，商家淹、車泡水。圖／謝志煌提供
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基隆武崙溪暴漲、山洪沖馬路，基金一路等地淹水到大腿，商家淹、車泡水。記者游明煌／翻攝
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基隆武崙溪暴漲、山洪沖馬路，基金一路等地淹水到大腿，商家淹、車泡水。圖／謝志煌提供
基隆武崙溪暴漲、山洪沖馬路，基金一路等地淹水到大腿，商家淹、車泡水。圖／謝志煌提供

淹水 基隆 山洪

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