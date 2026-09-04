愛滋病感染上升5% 八成為青壯年 疾管署推試劑買一送一助篩檢

國內愛滋疫情近年呈下降趨勢，但今年截至7月底，新增確診通報HIV感染537人，較去年同期512人，上升5%，且八成為44歲以下青壯年族群，20%為45歲以上，感染主因為不安全性行為。疾管署宣布自今起至9月18日止，民眾於愛滋HIV自我篩檢官方網站透過網路訂購超商取貨，即享有試劑「買一送一」限定優惠。

9月4日為「世界性健康日」，今年主題為「Every Body」，呼籲每個人皆享有性健康的權利。依疾管署監測資料顯示，近年國內愛滋疫情雖整體呈下降趨勢，但今年截至7月底，新增確診通報HIV感染537人，較去年同期512人上升5%，感染年齡80%為44歲以下青壯年族群，仍有20%為45歲以上的中壯年族群。疫調分析指出，主要感染源仍為不安全性行為。

另依據聯合國愛滋規畫署UNAIDS所提出的3個95目標，第一個95為感染者知道自己感染比率，我國2025年達成值為93%，仍有7%，約2000多位民眾已感染但尚未篩檢或就醫診斷。由於HIV等性傳染病感染初期症狀並不明顯或無症狀，容易被忽視而延誤治療時機，定期進行篩檢與及早採取防護措施，是維護自身與伴侶健康的重要關鍵。

疾管署發言人林明誠表示，為兼顧隱私與便利性，愛滋自我篩檢操作簡單且快速，讓民眾能於安心的個人空間自行完成檢測。本次「買一送一」活動，民眾至疾管署愛滋自我篩檢官方網站（https://hiva.cdc.gov.tw/Selftest/），點選「網路訂購超商取貨」，將「愛滋自我篩檢試劑買一送一活動」加入購物車，並填寫取貨門市與訂購資訊，只需支付1組試劑費用及物流費，合計245元，即可獲得2組愛滋自我篩檢試劑。

完成篩檢後上網登錄結果，還可獲得免費試劑電子兌換券1張，可自用或轉贈親友使用。疾管署補充，自我篩檢試劑為初步篩檢，倘初步篩檢為陽性，應盡速至愛滋指定醫療院所進行確認檢驗，將補助當次就醫掛號費及部分負擔，活動期間原有的校園等免費試劑電子兌換券依然照常運作，不受影響，但不能與買一送一優惠並用。

疾管署說，預防愛滋及性傳染病最有效的方法為落實安全性行為，全程正確使用保險套並搭配水性潤滑液。同時呼籲民眾應依據個人的「性行為模式」，落實定期篩檢，只要曾有性行為者，都建議至少進行1次愛滋篩檢；有不安全性行為者，建議每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等、或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次。

林明誠說，現今愛滋治療技術進步，只要感染者穩定接受治療，體內病毒量即可有效控制在測不到狀態，除可有效控制疾病外，科學亦已證實「愛滋病毒量測不到即不會透過性行為傳染（U=U）」。

疾管署自2025年7月起推動「性傳染病匿名諮詢服務」，由全國14家醫院，提供民眾一對一、個人化匿名諮詢服務，民眾可透過電話、E-mail或LINE@等多元管道進行諮詢，對話內容均嚴格保密，確保個人隱私；此外，全國亦有104家醫事機構提供免費愛滋匿名快速篩檢諮詢服務。

相關性傳染病防治資源，包括：匿名聊聊、匿名篩檢、自我篩檢、愛滋指定醫事機構等，疾管署已於Line@疾管家建置「性健康友善資源地圖」，民眾可依需求及所在位置搜尋相關資源。更多愛滋防治相關資訊可至疾管署全球資訊網查詢或撥打國內免付費防疫專線1922或0800-001922詢問。