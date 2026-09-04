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台中爆假醫用氧 南市議員批「絕命毒都」？黃偉哲：會出人命難以理解

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員李宗霖今於市政總質詢時指出，怎麼又是台中！從非洲豬瘟到致癌油，如今再爆出工業氣體假冒醫用氧及食品級二氧化碳，提醒台南也要全面了了解，市長黃偉哲回應這是會鬧出人命的，發生這種假冒事件實在不可思議。圖／取自台南市議會直播
台南市議員李宗霖今於市政總質詢時指出，怎麼又是台中！從非洲豬瘟到致癌油，如今再爆出工業氣體假冒醫用氧及食品級二氧化碳，提醒台南也要全面了了解，市長黃偉哲回應這是會鬧出人命的，發生這種假冒事件實在不可思議。圖／取自台南市議會直播

台南市議員李宗霖今於市政總質詢時指出，台中去年爆發非洲豬瘟、今年又發生「致癌油」事件，如今再爆出工業氣體假冒醫用氧及食品級二氧化碳，問題接連衝擊全台防疫、食安與醫療安全。李宗霖質疑，從非洲豬瘟、致癌油到這次假冒氣體，怎麼又是台中？難道台中要變成全台的「絕命毒都」？

李宗霖要求台南市政府不能等中央通知才動作，應主動建立跨縣市防堵機制。串聯南部七縣市及中央衛福部、食藥署與檢調單位，建立跨縣市黑心產品即時通報及阻絕機制。

市長黃偉哲表示，工業用、一般民生用甚至食用氣體，規格與成本相差懸殊，就如同工業酒精甲醇與食用酒精乙醇完全不能混用，會鬧出人命。醫用氧氣是拿來救人的，發生這種假冒事件實在不可思議。市府將以他山之石為鑑，從其他縣市的經驗中精進預防與查處機制。

衛生局長李翠鳳說，平日即持續強化食安監測，對於氣體混充這類極端罕見事件，衛生局會即刻動員，全面提醒轄內醫療院所與診所進行排查，確認是否使用到問題鋼瓶，並持續加強後續管控。

李宗霖指出，台中地檢署追查，業者以工業用氧氣灌入鋼瓶，假冒醫用氧氣供應醫療院所約900桶；另以工業用二氧化碳假冒食品級二氧化碳，供應店家約1800瓶，不法所得逾350萬元。李宗霖表示，醫用氧直接關係病患生命，食品級氣體則進入餐飲製程，問題一旦跨縣市流通，影響就不只是台中，而是全台。

李宗霖表示，台中從非洲豬瘟造成全台防疫衝擊，到致癌油事件擴大追查，如今又出現工業氣體混充，台中市政府及盧秀燕市長應更加重視源頭管理與跨縣市流向。

李宗霖指出，台中「致癌油」事件已讓全台付出食安防堵成本，如今又出現工業氣體跨界混充，台中市政府及盧秀燕市長應更加重視源頭及跨縣市流向管理。

李宗霖強調，從「致癌油」到「假食品級氣體、假醫用氧」，問題一旦進入供應鏈，就可能跨縣市擴散。台南應由衛生局、經發局及消保官跨局處合作，針對氣體分裝廠及大型餐飲供應鏈進行聯合稽查；李宗霖也請市長黃偉哲承諾，一旦發現違法產品流入台南，第一時間追查流向、強制下架並公開相關資訊，絕不讓行政推諉延誤市民健康。

黃偉哲 議員 台中

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