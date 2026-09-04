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衛福部新營醫院與工研院共推「六大金剛」機器人 升級台南溪北長照

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
衛福部新營醫院與工研院 共推「六大金剛」機器人，升級溪北長照。圖／院方提供
衛福部新營醫院與工研院 共推「六大金剛」機器人，升級溪北長照。圖／院方提供

衛福部新營醫院有些人認為是鄉下醫院，院方今天宣布與工研院、市政府經濟發展局簽署合作備忘錄，將「啟動溪北健康科技生活圈深耕計畫」，引進「六大金剛」智慧照護機器人與「六小福」行動醫療設備，要「打破城鄉醫療界線，轉化溪北雄厚的產業科技為實質照護能量。用科技照顧長輩！」

六大金剛指的是「照護機器人」的六大項功能：物流、巡檢、沐浴、尿布、時光機、讀心術機。負責夜間巡房、生理量測及智慧物流等高重複性工作，分擔前線醫護負荷，讓專業人力回歸病患照護。

六小福則是攜帶式的心電圖、X光機、頸動脈超音波、眼底鏡、裂隙燈、腹部超音波等行動醫療設備，將攜帶式檢查儀器帶入長照機構與偏鄉社區，搭配AI判讀與遠距醫療，化被動就醫為主動作為。

院長莊毓民、工研院南分院執行長周大鑫及市政府經發局長張婷媛代表三方簽署。莊毓民說，溪北有先進的蝴蝶蘭生技、智慧農業與機器人聚落，但同時面有高齡化、失能照護與長照人力吃緊等挑戰，既然能用科技精準控制蘭花生長，更應該用科技來照顧溪北的長者，絕不能讓長輩在家苦等醫療。

這項跨域合作採「醫院出題、工研院解題、政府助攻」模式。周大鑫表示，工研院南分院將把臨床與長照需求轉化為研發題目，透過新營醫院實證，導入AI、智慧感測與數位醫療，建立「需求、研發、實證、產業化」創新循環，讓溪北成為智慧醫療輸出基地。

張婷媛表示，市府全力串聯研發單位與在地產業，去年即與工研院、西格瑪公司合作，率先於沙崙智慧綠能科學城場域實地驗證，累積技術應用與場域測試經驗，很高興能進一步於新營醫院擴大驗證規模，讓通過驗證的技術從示範場域走向實際醫療應用，並持續鏈結產業資源，加速技術落地及產業化。市長黃偉哲強調這裡是一座待開發的健康科技金礦，未來成功模式除推廣至全台南，更要扶植在地形成智慧醫療與長照產業鏈。

莊毓民說，曾文溪可以是地理界線，但不該是醫療界線。溪北下一個奇蹟，就是讓在地產業科技走入照護現場，全力守護在地鄉親與長輩健康。

衛福部新營醫院與工研院 共推「六大金剛」機器人，升級溪北長照。圖／院方提供
衛福部新營醫院與工研院 共推「六大金剛」機器人，升級溪北長照。圖／院方提供

長照 衛福部 工研院

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