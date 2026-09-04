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大雨狂炸基隆！基金一路義一路多處民宅淹水 武崙溪暴漲溢堤

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國家級警報響 基隆、新北受到致災性短延時強降雨威脅 3縣市淹水警戒

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
科羅旺颱風外圍雲系和低壓帶影響，中央氣象署發布豪雨特報。聯合報系資料照
科羅旺颱風外圍雲系和低壓帶影響，中央氣象署發布豪雨特報。聯合報系資料照

科羅旺颱風外圍雲系和低壓帶影響，中央氣象署發布豪雨特報，易有短延時強降雨，今天基隆市、台北市、新北市及宜蘭縣（頭城鎮）有局部大雨或豪雨，桃園地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，連日降雨，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。豪雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、宜蘭縣。大雨：桃園市。

氣象署發布大雷雨即時訊息，並發布災防告警訊息（PWS），有致災性短延時強降雨發生。陸上警戒區域為基隆市中正區、七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區，持續時間至中午12時15分。另外，基隆市安樂區、基隆市七堵區、新北市萬里區大雷雨，持續時間至中午12時20分。

根據水利署防災資訊網，淹水警戒地區包括宜蘭縣二級警戒：頭城鎮。基隆市一級警戒：中山區、信義區、仁愛區、中正區、暖暖區、安樂區、七堵區。新北市一級警戒：萬里區、瑞芳區、三芝區、汐止區，二級警戒：貢寮區、淡水區、金山區。

基隆 強降雨 淹水

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