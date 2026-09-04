科羅旺外圍雲系影響強降雨 台鐵平溪線水淹軌面、暫時不通

基隆市大雨不斷，上午6點多一波大雨造成多處路段大積淹水，但後來雨稍緩退去，但10點半後又有另一波大雨，基金一路、義一路、義二路、自強隧道口等多處淹水及膝，有的達一個輪胎，水流成河，淹進商家及民宅。

2026-09-04 11:31