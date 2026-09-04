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大雨狂炸基隆！基金一路義一路多處民宅淹水 武崙溪暴漲溢堤

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科羅旺外圍雲系影響強降雨 台鐵平溪線水淹軌面、暫時不通

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
平溪線示意圖。聯合報系資料照
平溪線示意圖。聯合報系資料照

科羅旺颱風在琉球群島一帶打轉徘徊，受到外圍雲系和低壓帶影響，北台灣持續豪大雨，台鐵公司說，台鐵平溪線三貂嶺＝菁桐間因水淹軌面，上午10時35分起暫時不通，今天平溪線下午4時前停駛，恢復時間仍待確認。

中央氣象署持續針對北海岸、基隆及大台北山區發布豪雨特報，宜蘭、新北、桃園及台北平地大雨。氣象署並針對北北基宜4縣市發布大雷雨即時訊息，預估持續到中午，有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風。

台鐵公司上午10時56分發公告表示，受到豪雨影響，平溪線路線有多處水淹軌面，三貂嶺＝菁桐間路線暫時不通。受影響車站包含三貂嶺站、大華站、十分站、望古站、嶺腳站、平溪站及菁桐站。相關班次目前延誤時間約5至20分鐘，今天平溪線下午4時前停駛，恢復時間仍待確認。

台鐵 平溪 強降雨

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