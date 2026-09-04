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對流雨帶今卡在北台灣 科羅旺颱風下周往日本九州 這天東北季風南下

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

今天因為受到低壓帶以及科羅旺颱風外圍雲系的影響，所以稍早北台灣，尤其大台北和基隆北海岸地區，下雨情況特別明顯。

中央氣象署發布豪雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天基隆市、台北市、新北市及宜蘭縣（頭城鎮）有局部大雨或豪雨，桃園地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，連日降雨，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。豪雨：基隆市、北海岸、台北市、新北市、宜蘭縣。大雨：桃園市。

目前台灣雲量最多的地方在北台灣地區，大台北、宜蘭、桃園下雨情況比較明顯。中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，有一條明顯的對流雲系滯留在桃園以北一帶，甚至到馬祖地區，其他地區降雨相對零星，所以南部地區今天出現陽光。

不過，他說，低壓帶影響的環境，天氣不穩定，尤其接近中午的時候有明顯雨勢發生，中部、北部地區、各地山區注意局部大雨出現的情形。

林秉煜表示，這條對流從上午7時起滯留，預估到下午2時這條雨帶都還在，甚至到晚上。所以雲雨帶會卡著一整天時間到晚上，不過降雨強度下半天有可能減少，晚上會進一步緩和下來。

關於颱風消息，他說，台灣的東北側，在琉球群島附近，是科羅旺颱風所在位置，距離台灣600至800公里之遠。在科羅旺颱風的東南側，雲系相當多，一直向西到南海維持比較大的低壓帶環境，未來科羅旺颱風受到低壓帶互相牽引，會在琉球群島附近滯留打轉，這些雲系周日之後逐漸整併起來，對台灣沒有直接影響，但屆時要去日本差旅民眾要注意天氣變化。

科羅旺颱風路徑預報，林秉煜表示，颱風今天在琉球群島附近滯留打轉以後，明天稍微往南掉，周日逐漸向西移動，預估下周一之後才會逐漸往北邊移動。因此颱風逐漸往南掉的過程，未來台灣主要受到偏北風影響，颱風外圍雲系對北台灣雨勢相對來說可能比較明顯。

他表示，明天持續受到颱風外圍雲系的影響，各地天氣比較不穩定，尤其北海岸、大台北仍有局部大雨發生機會，不過要發生像今天這樣的明顯雨勢機率降低許多。

隨著科羅旺颱風在琉球群島附近滯留打轉，林秉煜說，預估下周一、下周二受到偏北風的影響，但水氣會稍微減少，天氣比今天至周日相對穩定許多。下周三、下周四受到東北季風影響，迎風面的北台灣地區降雨比較明顯，且降雨機率增加，不過其他地區比較偏向午後雷陣雨的天氣型態。東北季風帶來的溫度略降1、2度，各地早晚會稍微涼一些。

降雨趨勢，他說，今天下午之前，比較強的雲系分布在北台灣地區。下午到晚上，仍有下雨情況，但降雨強度有機會緩和下來。不過，其他地區中午過後，加上一些熱力作用，中部地區、各山區注意有局部大雨出現的機會。晚上之後，整體降雨有機會進一步緩和下來。

林秉煜表示，下周二科羅旺颱風逐漸向北、朝日本九州方向移動，北邊有高壓逐漸東移，開始有東北季風南下。下周三東北季風逐漸接近台灣，預估這兩天迎風面的北部地區和東半部地區降雨機率逐漸增高，溫度也會略降一點點。

周日仍受到偏北風的外圍雲系影響，各地容易下雨，迎風面的大台北、基隆北海岸留意局部大雨發生的機會。不過，林秉煜表示，如果科羅旺颱風更往東邊，離台灣比較遠一點的話，空氣會比較乾，說不定周日水氣減少的時間會相對提早。

林秉煜表示，下周一、下周二偏北風影響，但水氣相對更少許多。下周三至下周四東北季風增強，包含迎風面桃園以北或新竹以北地區、東半部地區降雨機率比較高，其他地區注意午後雷陣雨的天氣型態。

今天和明天容易有局部雷陣雨，尤其今天有局部豪雨。林秉煜表示，周末留意海邊長浪，各地浪大。恆春半島、東半部、東北部、基隆北海岸，留意長浪。周末因為颱風比較接近的關係，東北角、馬祖、西部沿海、恆春半島、蘭嶼、綠島，注意較強的陣風出現。

浪高預測。圖／中央氣象署提供
浪高預測。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 颱風 日本

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