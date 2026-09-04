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醫院頻遭駭客入侵 衛福部擬推新制：取消院長特權、設第三方通報機制

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
北醫大附醫今天舉辦「健康台灣進行式：智慧醫療成果發表論壇」。李建璋在專題演講中提到，衛福部將在11月起推動醫院資安新制。記者林琮恩／攝影
北醫大附醫今天舉辦「健康台灣進行式：智慧醫療成果發表論壇」。李建璋在專題演講中提到，衛福部將在11月起推動醫院資安新制。記者林琮恩／攝影

近年各家醫院頻繁遭駭客勒索，竊取病人就醫資訊。衛福部資訊處處長李建璋指出，將在今年11月起要求醫院符合「十全十美」資安標準，重度急救責任醫院，及其他醫院、診所、醫療社團法人、基金會等，分別須符合10項資安標準，其重點包括要求權限管理，嚴格禁止共用帳號，即使院長等高詞，也不得接觸非業務督導相關病人資訊內容，藉此避免監守自盜情況發生。

北醫大附醫今天舉辦「健康台灣進行式：智慧醫療成果發表論壇」。李建璋在專題演講中提到，衛福部將在11月起推動醫院資安新制，重點之一為強化身分認證，為避免監守自盜，要求各家醫院改變規定，不再按現行主管層級愈高、可查看病歷資料權限愈高的方式授權，即使院長、副院長，也只能接觸與自身業務、督導領域有關病人資料。

衛福部也將要求各家醫院因應資安攻擊，制定並演練應變作法。李建璋說，除要求醫院訂定資安遭攻擊時以紙本、不聯網系統處理醫院內部運作外，衛福部將在今年舉辦資安攻防演練，且擬於下月公告「整合資安與臨床營運持續計畫」，此外，將比照「食安法」修法，課以第三方檢驗業者通報責任，未來醫院所聘僱的資安保全公司，如發現資安異常事件，不需醫院同意，應直接通報衛福部。

衛福部將在今年底前，打通全台各家醫學中心病歷資訊系統，採FHIR資料互通格式，並逐步推廣至各層級醫療院所，明年推動至區域醫院、地區醫院，後年全面納入基層診所。李建璋說，衛福部的目標不只是讓資訊標準化、互通，也希望將FHIR打造為醫療領域的作業系統，發展出完整生態系及各式應用程式。

李建璋指出，推動FHIR病歷資料互通格式，除方便病人轉換醫院治療，也有助發展醫療相關人工智慧（AI）及醫學研究，不過，針對資安將設下嚴格要求，醫師需經病人同意才能調閱該病人在其他醫院的就醫資料，影像、病理學檢驗結果以分散式系統存於各家醫院內部，若有研究所需等情況時，才會在特定時間匯集至衛福部，在去識別化分析運用後，會將留存部內的資料全數銷毀。

衛福部 駭客 醫院

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