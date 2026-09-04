大雷雨狂炸北北基宜到中午 三芝、淡水列2級淹水警戒

北台灣今晨有明顯降雨，中央氣象署發布豪雨特報。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天北部海面有一條帶狀的降雨回波發展起來，清晨起進入大台北地區，目前降雨持續，基隆北海岸及陽明山區一帶已經有60至80毫米的降雨出現。南部地區由於南風明顯減弱，天氣好轉，可見陽光。

2026-09-04 09:00