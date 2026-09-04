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大雷雨狂炸北北基宜到中午 三芝、淡水列2級淹水警戒

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
科羅旺颱風外圍雲系及低壓帶影響，中央氣象署發布基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣大雷雨即時訊息。聯合報系資料照
科羅旺颱風外圍雲系及低壓帶影響，中央氣象署發布基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣大雷雨即時訊息。聯合報系資料照

科羅旺颱風外圍雲系及低壓帶影響，中央氣象署發布基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時5分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度。

劇烈天氣正在發生，氣象署建議留在安全的建築物內。路面濕滑，步行與開車注意安全；並避免行經易積淹水的區域。能見度低，注意行車安全、減速慢行。

陸上示警區域：基隆市中正區、七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區，宜蘭縣頭城鎮，台北市松山區、信義區、中山區、大同區、南港區、內湖區、士林區、北投區，新北市三重區、淡水區、汐止區、瑞芳區、蘆洲區、五股區、深坑區、石碇區、坪林區、三芝區、石門區、八里區、平溪區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區。

沿海示警區域：基隆市中正區、中山區、安樂區，宜蘭縣頭城鎮，新北市淡水區、瑞芳區、石門區、八里區、貢寮區、金山區、萬里區。

根據水利署防災資訊網，新北市三芝區、淡水區列二級淹水警戒。低窪地區及道路特別注意防範積淹水。

大雷雨 淹水 淡水

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