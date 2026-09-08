金箔入酒、巨龍鎮瓶！戰酒黑金龍3.6L「龍馬金神」限量登場

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2026適逢丙午火馬年，「火馬」象徵熱血、力量與奔騰向前的氣勢。金門酒廠攜手味丹企業，以火馬意象為設計靈感，推出年度限量「戰酒黑金龍金箔酒3.6L－丙午馬」，將生肖主題與酒器工藝結合，打造極具收藏氣勢的馬年鉅作。每瓶皆刻有專屬限量編號，彰顯獨一無二的收藏價值，將於9月11日起限量開賣。

瓶身再升級 立體金屬戰馬躍上巨無霸蟠龍酒瓶

呼應2026丙午火馬年，戰酒黑金龍今年以立體金屬工藝打造金色戰馬，與瓶身盤旋的立體巨龍相互呼應，形成霸氣鮮明的「龍馬並現」視覺，象徵速度、膽識與勇往直前的氣勢，也呼應戰酒鮮明的品牌個性。

戰酒黑金龍金箔酒瓶身再升級 立體金屬戰馬躍上巨無霸蟠龍酒瓶。 圖／味丹 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

而3.6公升的磅礴氣勢來自一道道難以取代的手製工藝。巨無霸立體陰陽雕蟠龍酒瓶由一群平均年齡超過70歲、投身玻璃製造超過50年的老師傅們手工燒製。在攝氏1200度窯爐前，超過50度的高溫環境中，反覆翻轉超過3公斤重的玻璃膏，精準控制力道、溫度與成形時機，只要出現些微瑕疵，就必須整支重做，因此每位師傅一天甚至製作不到10支。

酒瓶成形後，再交由擁有數十年經驗的資深工藝師手工彩繪立體蟠龍，經過描繪、層層上色與高溫燒製定色，讓龍身紋理與細節更加立體鮮明。從玻璃吹製到彩繪燒製，全程仰賴人工完成，不僅耗時、製作難度高，每只酒瓶也因手工製作而呈現獨一無二的細節，更凸顯3.6L巨型蟠龍瓶的稀有性與收藏價值。

戰酒黑金龍金箔酒，每只酒瓶也因手工製作而呈現獨一無二的細節，更凸顯3.6L巨型蟠龍瓶的稀有性與收藏價值。 圖／味丹 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

不只外型霸氣 高規9999食用級純金箔隨酒液閃耀流動

戰酒黑金龍金箔酒選用源自台灣銀行、經第三方檢測純度達99.99%的金塊為原料，透過真空汽化技術製成食用級奈米金箔，更通過中國醫藥大學高規格實驗室進行相關毒物、動物等安全性試驗。相較傳統人工捶打製成，或來源、成分難以掌握的金箔，戰酒黑金龍對金箔的純度、來源、製程到檢測都層層把關，確保消費者喝的安心，這也是戰酒黑金龍金箔酒受到消費者喜愛與信賴的重要原因。

搭配專屬LED無線燈座點亮，細緻金箔隨酒液緩緩流轉，在立體蟠龍與金色戰馬之間閃耀穿梭。無論白天陳列或夜間點燈，都能呈現截然不同的視覺層次，讓整瓶金箔酒成為宴席與收藏空間中最吸睛的焦點。

不只外型霸氣 高規9999食用級純金箔隨酒液閃耀流動。 圖／味丹 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

戰酒黑金龍 國際烈酒競賽金牌三連霸

收藏級外型之下，裝的是經得起國際評比的46度戰酒黑金龍。酒液純淨清澈，開瓶漸次散發水梨與淡雅花香；入口酒體紮實且層次豐富，交織梅子、堅果、蜂蜜與辛香料風味，少了烈酒常見的辛辣刺激，多了柔順、清甜與爽口，尾韻綿長而細緻。整體酒質掌握白酒「甘、冽、醇、順」的平衡特色。連續三年榮獲舊金山世界烈酒競賽(SFWSC)金牌，從視覺工藝到入口風味，展現戰酒黑金龍由外而內的完整質感。

戰酒黑金龍 國際烈酒競賽金牌三連霸。 圖／味丹 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

每瓶皆有專屬編號 成就獨特珍藏

為彰顯年度限定收藏價值，「戰酒黑金龍金箔酒3.6L－丙午馬」每瓶均刻有專屬編號。

金門酒廠台灣直營門市將於2026/9/11率先開賣，全家便利商店及各大菸酒專自9/14(一)開始預購，實際販售方式、價格、庫存量依各通路為準。

【戰酒黑金龍金箔酒3.6L-龍馬金神】

●內容物：戰酒黑金龍金箔酒3.6L-龍馬金神乙瓶、鎮場獸首乙個、倒酒器乙個、專屬LED香檳金燈座乙個

●酒精度：46度

●建議售價：10,800元/盒

●購買通路：(實際辦法與價格依通路為準)

●金門酒廠台灣直營門市2026/9/11(五)開賣

●台北展售處 (02)2356-3823

●台中展售處 (04)2223-3823

●高雄展售處 (07)5563-823

●全家便利商店 2026/9/14(一)起FamiPort開始預購，客服專線0800-071-999

●預購操作說明：FamiPort 》預購》開醺酒吧》高粱酒

●各大菸酒專賣店

●商品諮詢專線：0809-091709

●瞭解更多：https://lihistatus.com/b9p5I

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