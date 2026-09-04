國家級警報響 宜蘭新北山區暴雨 大雷雨續轟北台灣3縣市
低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布台北市、新北市、宜蘭縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午10時31分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：宜蘭縣頭城鎮、礁溪鄉，台北市文山區、南港區，新北市汐止區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區、雙溪區。
山區暴雨通報，中央氣象署針對宜蘭縣得子口溪（五峰旗防砂壩）、宜蘭縣猴洞坑溪,新北市北勢溪（坪林映像虎寮區）、新北市永定溪（石碇蚯蚓坑）、新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）、新北市逮魚堀溪發布災防告警，持續時間至上午11時31分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。警戒區域：新北市石碇區、新北市坪林區、宜蘭縣頭城鎮、宜蘭縣礁溪鄉。
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