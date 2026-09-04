2個月約炮逾20人！他下體竟擠出「黃綠膿汁」 醫生：戴套非100%預防

戴保險套發生關係時還會得淋病嗎？ 台灣泌尿科醫師陳超安在他的Facebook頁面分享了一個案例：一名40歲男子排尿時持續刺痛和灼熱疼痛，症狀持續約一個月後便就醫。在檢查中，陳醫師按壓龜頭陰莖時發現黃綠色膿性分泌物，檢查後確診為淋病。

那位男病人非常困惑，問：「但我不是一直都有戴保險套嗎？」 經過進一步調查，陳醫師發現，短短兩個月內，該男性患者已透過網路與20多名陌生人交配，且患者一直相信「使用保險套代表非常安全」。

陳醫師指出，許多人忽略了一件事：「淋病不僅透過陰道性交傳播。陰道、和都可能引起感染。即使在性交時使用保險套，若其他性接觸者未妥善保護，感染風險仍存在。

淋病並非只是吃個藥就沒事！陳醫生警告

男性病患症狀包括：

1. 尿道出現膿性分泌物

2. 排尿疼痛

3. 造成副睪炎等併發症

女性感染症狀卻不明顯，但若向上蔓延，有機會造成盆腔炎，嚴重時可能影響生育能力，陳醫生建議男病人通知近期性伴侶接受檢查與治療。

有20幾個，而且做完就沒聯絡了，我找不到。男病人回答

陳醫生強調，安全性行為共非只是“有沒有戴套”，戴套非常重要，但切勿以為能百分之百預防，任何人都應該保護自己，保護下一位性伴侶：

1. 性行為全程正確使用保險套

2. 性伴侶較多者考慮定期性病篩檢

3. 有口交也要理解咽喉性病感染的風險

4. HIV高風險族群可以諮詢暴露愛滋病毒前預防性投藥服務

5. 若有HIV高風險，應盡快接受評估，最遲須在72小時內開始

6. 出現症狀，儘早就醫，不要自己買藥拖一個月

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文章授權轉載自《香港01》