喝咖啡也能翻轉產區！台灣咖啡業者號召參與「國際競標」投身產地公益

台灣咖啡業者歐客佬精品咖啡攜手台灣黑金咖啡昨邀衣索比亞精品咖啡品牌TESTI Coffee創辦人Faysel Abdosh Yonis來台交流，分享如何透過國際競標實踐產地公益，拍賣所得投入產區教育、醫療及潔淨用水等公益計畫，並號召台灣咖啡業者一起做公益。

衣索比亞被視為阿拉比卡咖啡發源地，Faysel出身咖啡家庭，高中時期便向當地農民收購咖啡，2009年創立品牌，長期在Guji等重要精品咖啡產區，投入小農合作、生產處理、品質管理與國際出口。

隨著事業規模擴大，Faysel推動「Project Direct」計畫，把咖啡產業創造的部分收益回饋產區，投入興建學校、改善女性醫療與潔淨用水，以及社區基礎建設等公益計畫，改善產區居民的生活。

為了讓公益計畫有更穩定的資金來源，Faysel 於去年發起首屆「Faysel Abdosh Signature Auction」國際線上競標拍賣會，拍賣收益全數投入公益計畫；第二屆「Faysel Abdosh Signature Auction」今年9月中旬開放線上競標。

台灣黑金咖啡在首屆便大放異彩，與合作夥伴標得「Sidama Keramo Super Natural」，以及「Sidama Bombe Natural」兩個批次，其中「Sidama Keramo Super Natural」更以每公斤1604 美元（折合約新台幣5萬元）的驚人價格成交，刷新當時衣索比亞咖啡的最高成交紀錄。

歐客佬表示，參與競標不只是為取得少量、特殊批次的精品咖啡，而是認同「用更好咖啡，創造更大的產地價值」理念。盼藉由Faysel來台交流，號召更多台灣咖啡館、烘豆商及相關業者參與國際競標或採購具公益回饋機制的咖啡批次，讓台灣消費市場不只追求冠軍豆及特殊風味，也能成為支持產區永續發展的力量。