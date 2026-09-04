南部終於出太陽了 雨帶卡在北台灣…專家示警4縣市留意強降雨

北台灣今晨有明顯降雨，中央氣象署發布豪雨特報。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天北部海面有一條帶狀的降雨回波發展起來，清晨起進入大台北地區，目前降雨持續，基隆北海岸及陽明山區一帶已經有60至80毫米的降雨出現。南部地區由於南風明顯減弱，天氣好轉，可見陽光。

他說，今天南北風交會的區域，會隨著南風減弱，而逐漸從北部近海往南移動。目前在北台灣的雨帶，可能還要持續一段時間，提醒北部地區，尤其大台北、桃園、宜蘭民眾留意。白天陸地的熱對流發展也會比較旺盛，各地要留意局部大雷雨發生的情況，特別是各地山區、花東地區預報看起來降雨會比較明顯。

晚間以後熱對流逐漸消散，吳聖宇說，偏北風會一路往南擴展到全台灣範圍，南風徹底退出台灣附近，預報看起來降雨會明顯緩和。但是中部、北部地區持續有偏北風帶來的局部短暫陣雨機會。

至於周末天氣，他說，科羅旺颱風在琉球附近繞圈圈移動，算是離台灣相對較近的兩天，外圍偏北到西北風的影響也比較明顯，水氣偏多，整體天氣不穩定。苗栗以北到宜蘭一帶，有迎風面短暫陣雨機會。如果海面上有對流發展移入，甚至會有局部雷雨。台中以南、花東地區留意白天熱對流發展帶來的雷雨，有局部大雷雨出現機會。

吳聖宇說，下周一、下周二，科羅旺颱風來到琉球以東，並且再度北上，可能直接趨向西日本一帶而去，算是離台灣愈來愈遠。雖然大環境風向偏北到西北，不過水氣明顯減少，天氣可望逐漸變得比較穩定。降雨回歸到午後山區發展的熱對流雷雨為主，降雨範圍也會比較集中在中南部山區，以及可能被熱對流擴散影響到的花東地區，其他地方降雨的機會較低。

不過，他表示，下周三之後的天氣有其他的變化可能出現，包括北邊有冷高壓自西伯利亞經蒙古進入華北，前緣的東北季風會不會延伸到台灣附近來，以及東邊科羅旺颱風北上，後續留下的低壓帶內其他系統的發展等，變數還很大，持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。