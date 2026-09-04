早上第一杯喝什麼？專家列6種「空腹不宜喝」飲品 當心胃酸逆流

不少人一早起床後都會先喝一杯水，但也有人習慣早上空腹時喝咖啡或果汁等飲品。美國生活網站《Real Simple》整理專家的建議，列出6種不要在空腹時喝的飲品，以免刺激胃酸分泌，導致胃酸逆流、腹脹、噁心，當中咖啡和果汁榜上有名。

1.黑咖啡

咖啡是多數人早餐時最常喝的飲品，但在長時間沒吃東西的情況下，喝咖啡尤其是黑咖啡，會對胃造成刺激。營養專家表示，咖啡含有綠原酸，酸性很強，會刺激胃分泌更多胃酸，加快胃蠕動（消化速度），從而刺激胃黏膜，甚至還會導致胃酸逆流、灼熱、焦慮、緊張、顫抖和心跳加速。

專家建議可以在咖啡中加入少量牛奶或植物奶，來降低咖啡酸度並減緩咖啡因的吸收，最好的方式是先喝水，不然就是喝咖啡前吃點東西，例如香蕉、優格或一片吐司。專家提醒，有胃酸逆流的人，最好避免空腹喝咖啡。

2.含咖啡因的茶

有些人不喝咖啡但喜歡喝茶，不過專家表示用茶代替咖啡並不能緩解空腹的不適，因為茶也含有咖啡因，會增加胃酸分泌，因此空腹喝茶可能會出現噁心、胃酸逆流和胃痙攣等症狀。

專家建議最好在喝茶前吃一些高脂肪或高蛋白的食物，例如水煮蛋、優格、燕麥片或全麥麵包。另外茶的溫度也要注意，過熱的茶會刺激食道和胃黏膜。

3.碳酸飲料

專家說碳酸飲料中的二氧化碳在進入胃部後會膨脹成氣體，除非胃裡有食物，不然這種氣體會持續積聚並上升，導致胃酸逆流，還會引起火燒心、腹脹和打嗝等症狀。專家建議最好先吃東西再喝碳酸飲料，如果要空腹喝，應該要慢慢飲用，喝完後也要避免30分鐘內躺下。

4.柑橘類果汁

雖然柑橘類果汁富含維生素C，但檸檬酸和糖分含量也很高，果汁的酸性會刺激胃黏膜，若本身就有胃潰瘍、胃酸逆流的狀況，空腹喝可能會加重症狀；糖分會使血糖快速地升降，還會導致抽筋、噁心或頭暈、疲倦等不適。

專家建議若喜歡一早起床就喝果汁，最好搭配吃東西，最好飲用前先吃蛋白質或纖維食物，例如堅果、優格或雞蛋，才能有助於幫助血糖穩定。

5.能量飲料

專家提醒能量飲料通常含有極高的咖啡因和糖分，會導致血糖飆升；另外飲料中也含有牛磺酸、瓜拉納和菸鹼酸等添加物，空腹飲用可能會引起噁心。最好搭配蛋白質的食物一起食用，例如堅果、起司、優格或雞蛋，能有助於減緩咖啡因的吸收，並減輕腸胃不適。

6.酒精飲料

專家表示，空腹喝酒會讓酒精容易被胃黏膜吸收，血液中的酒精濃度也會迅速升高，加速醉酒和胃部灼燒感，並增加胃酸分泌，還會干擾身體調節血糖的能力，導致低血糖。最好喝酒前先吃些營養均衡的食物，例如蔬菜、全穀類和蛋白質，喝酒期間也要多喝水，以減少對胃部的刺激。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康