大雷雨狂炸基隆新北宜蘭 雙溪、平溪「山區暴雨」國家級警報響
低壓帶影響，有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域包括基隆市、新北市、宜蘭縣，持續時間至上午8時49分。慎防溪河水暴漲、低窪地區積水、低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：基隆市七堵區、暖暖區、仁愛區、信義區，宜蘭縣頭城鎮，新北市汐止區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區。
山區暴雨通報，氣象署針對新北市三叉坑溪（雙溪清水坑）、新北市基隆河（平溪望古瀑布）、新北市虎豹潭發布災防告警，持續時間至上午9時49分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。警戒區域：新北市雙溪區、新北市平溪區。
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