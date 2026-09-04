士林、汐止山區暴雨國家級警報響 北北基大雷雨狂轟
有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風，中央氣象署針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午7時57分。慎防溪河水暴漲、低窪地區積水、低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：基隆市中正區、七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區，台北市內湖區、士林區、北投區，新北市汐止區、瑞芳區、三芝區、石門區、金山區、萬里區。
山區暴雨通報，氣象署針對新北市北港溪（汐止柯子林）、台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間至上午8時57分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。警戒區域：台北市士林區、新北市汐止區。
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