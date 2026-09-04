高雄、屏東連下近20天雨 5地累積總雨量驚人 專家指這天起停止機會大

高雄市、屏東縣連下近20天的雨。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，統計自8月20日至今，台灣天氣主要先後受低壓帶、西南風及颱風外圍環流等系統影響，尤其南部地區降雨相當集中且顯著。高雄地區就已連續17天下雨天，屏東地區也有連續16天雨日。

他說，這段期間，屏東地區的春日、瑪家、泰武及來義等地，累積降雨量均已超過2000毫米，高雄地區的仁武也有1890毫米，逼近2000毫米，累積總雨量相當驚人。

南部的降雨要到什麼時候才會停？他說，當然是大低壓帶遠離台灣時，根據中央氣象署今晨最新降雨情資預測，初步評估周日以後，南部降雨轉趨緩和或停止的機會較大。另一方面，由於連續多日降雨，土壤含水量高，這段日子，山區活動應該盡量避免。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。