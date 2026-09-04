今明強對流 吳德榮：南部下周起擺脫連日雨天氣 科羅旺在琉球滯留打轉
今晨北部及東半部有零星降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周日，北部及東半部有局部短暫雨，午後各地區有局部對流發展的機率，應注意其所伴隨的雷擊、強風、瞬間強降雨。今天北部23至32度、中部23至33度、南部24至33度、東部24至32度。
他說，下周一至下周四大低壓環流逐漸往台灣東方海面調整，盛行東北風，迎風面北部及東半部多雲時晴，偶有局部短暫降雨的機率。背風面西南部大氣穩定，晴時多雲，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。下周起西南部脫離連日多雨的天氣型態。
關於颱風消息，他說，輕颱科羅旺在琉球附近滯留打轉，路徑預測的不確定性很大。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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