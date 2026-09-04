國泰金控號召戶外寫生揮灑創意 3城市接力巡迴 兒童繪畫比賽同步徵件

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
第51屆「國泰全國兒童繪畫比賽」持續徵件中，至9月30日截止，今年主題為「一起創造快樂生活」。圖／國泰金控提供
第51屆「國泰全國兒童繪畫比賽」持續徵件中，至9月30日截止，今年主題為「一起創造快樂生活」。圖／國泰金控提供

秋高氣爽正是走出戶外、親近自然的好時節！長期投入美感教育推廣的國泰金控，今年再度推出深受親子家庭喜愛的「戶外寫生活動」，9月起將接力走訪高雄、彰化及新北市，邀請大小朋友拿起畫筆走進城市綠地，在自然景色與生活風景中尋找創作靈感。與此同時，第51屆「國泰全國兒童繪畫比賽」及第26屆「新世紀潛力畫展」也持續徵件，從親子共創到青年藝術創作，廣邀不同年齡層創作者發揮創意。

今年國泰戶外寫生活動精選3處都會公園舉辦，首場將於9月5日在高雄市凹子底森林公園登場，9月12日移師彰化市延平公園，9月19日則來到新北市仁愛公園。現場免費提供專用圖畫紙，讓孩子在樹蔭、微風與綠意相伴下，觀察周遭自然生態與城市景觀，將眼前所見化為畫布上的繽紛創意。此外，活動也安排多元體驗內容，讓親子除了享受寫生樂趣，也能利用週末走進戶外，在輕鬆愉快的氛圍中留下難忘的親子時光。

除了實體寫生活動，第51屆「國泰全國兒童繪畫比賽」目前也正熱烈徵件中，收件至9月30日截止。今年以「一起創造快樂生活」為主題，鼓勵孩子化身生活觀察家，從日常生活、人與人之間的互動，以及身邊的溫暖時刻汲取創作靈感，用畫筆描繪心中的快樂生活。

比賽參賽對象涵蓋幼兒園至國小高年級學童，作品須使用四開畫紙創作，且為未曾公開發表的作品。可將作品交由國泰人壽業務員代收，或親送至全台國泰人壽、國泰世華銀行及國泰證券服務據點，鼓勵家長把握徵件期限，陪伴孩子將腦海中的創意化為作品。

為持續扶植青年藝術新秀，第26屆「新世紀潛力畫展」開放徵件至10月19日，邀請高中職及大專院校美術相關科系學生踴躍參與。不同於兒童繪畫比賽，本次畫展不設創作主題，讓青年創作者自由發揮，作品規格限定20號至50號水彩或油畫，最高獎金達新台幣6萬元，提供青年創作者展現自我、接軌專業藝文的實踐舞台。

國泰金控秉持「BETTER TOGETHER共創更好」理念，持續推動藝術與美感教育走入大眾日常。今年不僅擔任《新藝境：慕夏百年經典特展》主要贊助夥伴，更連續31年攜手雲門舞集巡演，《國泰雲門隨行吧》至今累計演出近300場、超過270萬人次參與。

國泰金控號召全台家長、學童及青年創作者，把握9月戶外寫生與各項徵件活動，踴躍投稿參賽，讓藝術成為連結彼此、豐富心靈的最佳橋樑。

國泰金控戶外寫生活動9月起將在高雄、彰化及新北市接力登場。圖／國泰金控提供
國泰金控戶外寫生活動9月起將在高雄、彰化及新北市接力登場。圖／國泰金控提供

寫生現場不僅免費提供專用圖畫紙，更規劃豐富的體驗活動，讓全家大小在享受創作樂趣的同時，也能沉浸於溫馨歡樂的週末氛圍，共創難忘的成長回憶。圖／國泰金控提供
寫生現場不僅免費提供專用圖畫紙，更規劃豐富的體驗活動，讓全家大小在享受創作樂趣的同時，也能沉浸於溫馨歡樂的週末氛圍，共創難忘的成長回憶。圖／國泰金控提供

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