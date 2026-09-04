專業觀點／善待外籍看護 照顧品質提升

讀完文章，相信許多失智症家庭都感同身受，也向所有照顧者說聲：「辛苦了！」

失智症照顧是一場長期抗戰，在病程初期就善用日間照顧中心，延緩失能、維持社交，也讓家屬獲得喘息；病情進入中重度後，若家庭照顧量能不足，聘請外籍看護工是許多家庭的重要支持。

作者分享了很好的示範，把外籍看護視為照顧夥伴，而不是勞動力。建議外籍看護到職時，可安排正式的家庭介紹，並與家人共同討論照顧計畫，邀請外籍看護參與，建立團隊合作與家庭融合感，有助穩定留任、降低失聯風險。此外，適度安排外籍看護規律休假，建立良好溝通與互信，給予表達壓力與情緒支持的機會，也是提升照顧品質與留任率的重要關鍵。

文中提及住院看護費用沉重，目前衛福部正推動「住院整合照護計畫」，每床每日補助750元，民眾自付額以1050元以下為原則，建議有需要的家庭可多利用查詢平台，了解參與醫院，減輕照顧與經濟負擔。