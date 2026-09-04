我的經驗／外籍看護細心照顧 80歲老媽「人生才開始」

聯合報／ 耄耋／北市
外籍看護默默撐起台灣無數家庭的照顧重任，「她們不是外人，是一起照顧的家人」。 聯合報系資料照
外籍看護默默撐起台灣無數家庭的照顧重任，「她們不是外人，是一起照顧的家人」。 聯合報系資料照

兩年多前，78歲的母親罹患巴金森氏症，後又出現失智症狀，診斷有失智症。我和大哥在外地工作，年邁雙親都在高雄，「老老照顧」令人提心吊膽。多次提起要聘請外籍看護，兩老總説「還可以、不要浪費錢」。但每當來電響起，常讓我膽顫心驚。

有次兩老上菜市場，父親致電稱母親失蹤，情急之下報警協尋，最後有驚無險在公車站牌找到人，母親還抱怨等了父親半個多小時，事實上大家已經找了3、4小時，後來才知道，時間與空間錯亂，是失智最殘酷的現實。

即使就醫，母親仍沒有病識感，不接受戴定位手環或減少出門等建議。

失智媽跌倒住院 照護費月花10萬

還有好多次，兩老因細故口角，可能是菜不合口味、或忘記錢花哪了，母親就賭氣不吃飯、不吃藥，情緒反覆讓身體愈來愈差，也開始出現失禁、譫妄等症狀，擔心有人偷東西，也害怕父親又遭詐騙，幻想和現實交錯失序。

更令人擔心的是跌倒。母親骨質疏鬆，仍堅持自己上下樓梯，直到去年在家門口重摔，髖關節骨折，緊急送高雄榮總開刀。骨折後，行動能力大幅退縮，連起身都困難，住院照顧成燙手山芋，家人討論後決定聘請一天3000元的住院看護。

住院那段日子，是最煎熬的考驗。母親身上即使掛著點滴、尿袋、打石膏，一小時內會吵著要下床好幾次；半夜醒來疑惑，「我在哪裡？我要回家。」幸好醫護人員一次次協助，她也始終還認得家人，可以適時安撫，對我們而言，已是不幸中的大幸。

母親住院開刀，一個月照護費近10萬。家人決定聘請外籍看護，來自印尼的「瓦蒂」成了母親的新照顧者，她年輕有經驗，降低昔日老老照顧的風險。

剛開始，語言、飲食都要磨合，老人家不理解為何瓦蒂不吃豬肉，一句話、一個表情，都可能引發誤會。前2個月是最大挑戰，連瓦蒂都萌生離職念頭。

聘瓦蒂照料起居 還陪上日照中心

這段期間，家屬必須成為彼此橋梁，而不是裁判。老人家的抱怨，很多來自節儉和不安全感，外看則遠離家鄉來照顧陌生人，我總刻意在母親面前支持瓦蒂，讓她知道雇主信任她、更感謝她，如果她把台灣當成第二個家，她也會更用心照顧老人家；我也試圖讓母親理解，「瓦蒂不是外人，而是一起照顧的家人」。

後來，我換了一種說法：「政府有補助、扣稅，不請瓦蒂才浪費福利。」老人家才比較接受，甚至甘之如飴。

朝夕相處後，瓦蒂不只照顧生活起居，還透過朋友介紹母親到日照中心。從最初排斥「去上學」，到現在每天期待出門，不再白天昏沉沉、晚上生龍活虎。三餐正常、按時服藥、有人陪伴，身心也慢慢恢復。

80歲慶生吃蛋糕 外籍看護居首功

俗話說「久病無孝子」，沒有人能長年24小時承擔照顧工作；許多外籍看護默默撐起台灣無數家庭，也是超高齡社會裡常被忽略的無名英雄。

母親7月過80歲生日，雖然巴威颱風來襲，親友仍齊聚慶生，小孫女特地打了一隻黃金貔貅，祝福「打牌自摸」，那一刻，阿嬤快樂得像個孩子。我笑著宣布，「人生80才開始」，母親是今天「最幼齒」的人。

看著母親開心唱歌、吃蛋糕，我明白，生命未必會照著原來的劇本前進，但幸福可以換成另一種視角。病痛固然無法避免、失去的記憶也不會回來，但她若能因此忘記部分煩惱，80歲也可以是人生的新起點。

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