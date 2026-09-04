慢病好日子／《慢慢・會好的》影音上線 陪女性告別偏頭痛與睡不好

聯合報／ 特約記者楊正敏／台北報導

聯合報「慢病好日子」推出專屬<a href='/search/tagging/2/女性' rel='女性' data-rel='/2/243253' class='tag'><strong>女性</strong></a>的全新<a href='/search/tagging/2/療癒' rel='療癒' data-rel='/2/232100' class='tag'><strong>療癒</strong></a>系列《慢慢・會好的》。圖／《慢慢・會好的》提供
聯合報「慢病好日子」推出專屬女性的全新療癒系列《慢慢・會好的》。圖／《慢慢・會好的》提供

38歲林小姐白天拚工作、下班忙家務，常累到不行卻睡不著，隔天太陽穴隱隱抽痛，嚴重時看到亮光就想吐。她看了許多醫師，做了各種檢查，都找不到原因，反而更焦慮，直到就診神經內科，才確診是偏頭痛作祟。

為了陪伴女性度過像偏頭痛這種不算大病，但造成的日常生活不適與疲累的健康問題。聯合報「慢病好日子」推出專屬女性的全新療癒系列《慢慢・會好的》，為女性常見疾病與生活健康困擾提供解決方案，讓身心回到最佳狀態。

臺中榮民總醫院神經內科、瑞東診所神經內科主治醫師田怡婷解釋，國內約10人就有1人受偏頭痛困擾，且好發於女性。頭痛、失眠與壓力常會互相影響，壓力大、睡眠不足會誘發頭痛，長期疼痛又回頭干擾睡眠與情緒，形成惡性循環。此外，溫差、氣壓變化、熬夜與特定食物也可能誘發偏頭痛。

偏頭痛發作前，身體可能會出現後頸痠緊、眼前閃光，甚至先一陣眩暈，接著才頭痛，並伴隨惡心、怕光、怕吵。田怡婷認為，學會辨認這些前兆，就能配合調整生活作息，及早治療，降低發作的強度與頻率。

除了就醫用藥，日常放鬆同樣重要。台灣芳療協會芳療講師任雲嫻指出，芳香療法是藉植物萃取的精油，達到安撫情緒的效果。在歐洲很早就運用於醫療輔助及居家照護。建議平時睡前可以給自己1分鐘小儀式，將精油先用例如荷荷巴油等基底油稀釋後，抹在手心搓熱，靠近鼻子深呼吸3次，再依序將手輕放在頭頂、脖子、眼睛、耳朵、肩膀到胸口，每處慢慢默數到10，藉由香氣與掌心溫度放鬆緊繃的神經，幫助暫時放下煩心事，專注在呼吸上。

田怡婷提醒，偶爾出現頭痛、休息後就緩解，不必太緊張；但如果每個月頭痛天數超過4天以上、痛到影響生活與睡眠，或出現和過去截然不同的劇烈頭痛，應諮詢神經內科醫師找出病因。《慢慢・會好的》希望提供女性一個喘息空間，不要忍到生病才關注自己，學會放慢腳步，讓身心慢慢修復。

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