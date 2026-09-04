健康你我他／媽媽戴上助聽器 母愛叮嚀更清楚

聯合報／ 文／葉可晴（台南仁德）
陪媽媽看診戴助聽器。圖／葉可晴提供
陪媽媽看診戴助聽器。圖／葉可晴提供

母親總說耳朵只是「有點塞」，電視音量卻開到36，廚房的抽油煙機一響，她便聽不見我喊吃飯。上個月陪她去做聽力檢查，候診室裡反覆播著輕音樂，她低頭捏著掛號單，小聲問我：「要是戴了，別人會不會一直看我的耳朵？」

輪到她進診間，醫師在耳邊輕敲幾下，請她按手上的按鈕。隔著玻璃，我看見她的手指時快時慢，眉頭也跟著皺起來。檢查結束，醫師說：「不是你不專心，是聲音真的進不去了。」母親沒有回答，只把外套拉鍊往上拉了一格。

試戴助聽器那天，醫師打開窗。車聲、鳥叫、走廊推車的輪子，一層一層回來。母親忽然轉過頭：「外面下雨了？」我愣了一下，才發現她聽見的是屋簷滴水。她笑得有些不好意思，伸手摸了摸耳後那枚小小的機器。

回家後，她先把電視音量調回24。晚餐時我問：「今天吃得習慣嗎？」她抬起頭，答得很快：「你說什麼？」我正要重複，她卻笑著補了一句：「我逗你的，聽得見。」

我沒有說話，只替她把助聽器盒蓋闔上。第二天早晨，我在巷口發動機車，母親站在門邊喊：「騎慢一點！」這回我沒有回頭確認。那句叮嚀清清楚楚，跟著我走了很遠。

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