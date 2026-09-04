療癒歌姬夏川里美 下周六、日唱進恆春

聯合報／ 本報訊

二○二六聲浪藝術節重磅旗艦節目、日本心靈歌姬夏川里美將於下周六、日首度登上屏東恆春文化中心劇場館，舉辦一連兩場專場演唱會，帶來淚光閃閃、童神等膾炙人口的經典歌曲，邀請全台樂迷走進南國，在沖繩島嶼歌聲中感受溫暖療癒的音樂魅力。

以純淨、溫暖且細緻的歌聲廣受亞洲樂迷喜愛的知名歌手夏川里美，代表作淚光閃閃曾創下於日本ＯＲＩＣＯＮ排行榜停留近一一六周紀錄，多次獲得日本唱片大賞肯定、登上台灣人所熟知的日本節目ＮＨＫ紅白歌唱大戰。

繼二○二二年參與半島歌謠祭後，夏川里美暌違四年重返恆春，九月十二日晚間七時卅分、十三日下午二時卅分，首度在劇場館以個人專場形式演出，以極具穿透力的美聲將沖繩島嶼音樂與恆春在地氣息完美融合，產生跨越地域的共鳴。

二○二六聲浪藝術節夏川里美屏東演唱會票券於ＯＰＥＮＴＩＸ兩廳院文化生活開賣，屏東藝遊卡會員享七五折優惠（每場限四張），演出倒數一周，文化局邀請樂迷把握最後機會，親臨劇場感受夏川里美現場歌聲的感染力。

夏川里美 恆春 療癒 沖繩 日本

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