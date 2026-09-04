「櫻桃小丸子原作四十周年」特展 閉展倒數
自六月十八日於松山文創園區五號倉庫開展的「櫻桃小丸子原作四十周年」特展，將於九月廿八日閉展，還沒看展的粉絲可得把握最後機會。
本次特展以「原作×回憶×沉浸體驗」為核心，透過十二大主題展區回顧「櫻桃小丸子」四十年創作軌跡，包括珍貴原畫手稿、約卅台復古電視重現歷代動畫片頭與片尾曲的「時光回憶路」，以及七十七座全新打造的3D角色人偶與多個經典立體場景，帶領粉絲找回熟悉的童年記憶。
展覽更集結跨界亮點，日本天后工藤靜香參與「小丸子的閃耀舞台」角色服裝設計，以Rock風格為小丸子與同學們打造全新舞台造型；國際光影藝術家藤本実（Minoru Fujimoto）則打造沉浸式「奇想劇場」，透過光影、音樂與空間設計，將小丸子天馬行空的想像化為沉浸體驗。
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