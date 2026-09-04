「櫻桃小丸子原作四十周年」特展 閉展倒數

國內兒童過重、肥胖不容忽視，依教育部一一三學年度資料，全國國小學童過重及肥胖盛行率達百分之廿三點六，等於每四名學童就有近一人體位超標。但有不少家長卻沒有察覺孩子已經過重，以為「小時候胖不是胖」。專家提醒，兒童肥胖恐致性早熟、生長板提早閉合，長大後更容易出現成年肥胖，增加三高等慢性病的罹病率和死亡率。

2026-09-04 00:00