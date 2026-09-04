改善急診待床 台大、林口長庚擬試辦特殊給付 最快年底上路

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
示意圖。台大醫院大廳。聯合報系資料照
示意圖。台大醫院大廳。聯合報系資料照

台大醫院日前爆出一名八旬婦人在急診候床超過十二天，最後不幸離世事件，讓急診壅塞與待床問題備受關注。健保署昨舉行「急診待床及相關病床支付機制」會議，結論新增卅六小時內將急診病人轉入加護病房，將支付診察費、護理費與留觀床費用外，並提高病人轉院醫師診察點數；且達成共識，林口長庚及台大醫院兩家急診最為壅塞的醫學中心，將進行醫學中心急診暫留特殊給付試辦計畫，最快年底上路。

為了解急診壅塞，衛福部長石崇良、醫事司長劉越萍前天至台大醫院了解情況，並與台大院長余忠仁進行討論，隨即健保署昨舉行會議。署長陳亮妤說，會議最後提出五項措施，以加強分流緩解病人在急診待床時間，第一，若急診醫護人員讓患者於卅六小時內轉入加護病房，除了原先給付的加護病房費用外，新增給予診察費、護理費及留觀床費用，提高病床周轉效率。

第二，強化醫療分級及下轉，將對於醫學中心將病人轉出及轉入區域及地區醫院，各院均給予健保三五○○點獎勵，以增加下轉誘因。第三，轉出病人的醫院醫師若前往轉診醫院訪視患者，醫師訪視費將由每次一○○○點提高至三○○○點，每次住院最多仍可申報三次，鼓勵醫師投入連續性照護。

陳亮妤說，健保也將對於目前急診患者最多的台大醫院及林口長庚，針對急診匡定特定區域收治等待住院的複雜病人提升醫療支付，但給付費用採逐日遞減，加速急診患者收治住院速度，同時強化醫院間橫向聯繫，建立民眾對附近其他醫療院所的信心，增加下轉分流意願，相關試辦計畫最快年底上路。

最後因應高齡及慢性病照護需求，將透過「大家醫計畫」平台，讓家醫計畫會員自急診返家後，可以提醒家庭醫師加強後續照護，降低再次急診機率。陳亮妤說，整體新增給付及試辦計畫，健保將挹注一至二億元，透過支付誘因、醫療分流及社區居家照護，改善急診待床問題。

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