小時候胖不是胖？專家：恐一路胖到大 還有慢性病跟心血管風險

國內兒童過重、肥胖不容忽視，依教育部一一三學年度資料，全國國小學童過重及肥胖盛行率達百分之廿三點六，等於每四名學童就有近一人體位超標。但有不少家長卻沒有察覺孩子已經過重，以為「小時候胖不是胖」。專家提醒，兒童肥胖恐致性早熟、生長板提早閉合，長大後更容易出現成年肥胖，增加三高等慢性病的罹病率和死亡率。

衛福部次長莊人祥說，不少家長仍有「小孩胖一點比較可愛」、「正在長身體多吃一點沒關係」等觀念。尤其華人家庭常見「阿嬤怕孫子餓」，明明孩子已經吃飽，長輩仍不斷夾菜、大魚大肉往碗裡送，讓孩子攝取過多熱量。

一一○年國民健康訪問調查更發現，三歲至未滿十二歲兒童中，有百分之四十六點八的照顧者無法正確辨識孩子已經過重，常誤以為孩子「體重剛好」，即使體位已屬過重或肥胖，高達百分之五十九點一未採取體重控制行動。

台灣肥胖醫學會理事長林文元說，兒童肥胖不只是外觀問題，更可能造成血壓、血脂異常及脂肪肝提早報到，恐一路胖到成年。而孩子愈來愈胖原因相當複雜，包括兒童外食機會增加，含糖飲料、高熱量食物唾手可得，孩子面臨課業及補習壓力，運動時間不足等多項因素讓體重一路飆升。

林文元呼籲，兒童肥胖防治應及早著手，並該再往前推至「懷孕時期」，過去常有一人吃、兩人補的觀念，但現代營養環境已與過去不同，孕期體重增加過多恐提高妊娠糖尿病、巨嬰等風險。國健署婦幼健康組組長林宇旋則建議，單胞胎增加十一點五至十六公斤為宜。