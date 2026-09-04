922無車日 雙北公車免費搭

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北市交通局長謝銘鴻（左起）、新北市交通局長鍾鳴時提醒，922當天民眾搭公車不用刷卡。記者邱書昱／攝影
台北市交通局長謝銘鴻（左起）、新北市交通局長鍾鳴時提醒，922當天民眾搭公車不用刷卡。記者邱書昱／攝影

九月廿二日為國際無車日，雙北市交通局拍板當天推出公車友善活動，兩市轄管共七一九條市區公車路線、五八四二輛公車均免刷卡、免投現金、直接免費搭乘，鼓勵民眾多利用大眾運輸工具。

北市交通局昨表示，活動用意是降低市民嘗試公共運輸的門檻，讓習慣開車、騎車的人也能體驗公共運輸；北市副市長張溫德說，當天除了市民，也邀集企業、學校一同響應，以運具轉換為契機，養成習慣。

北市公車聯營管理委員會理事長李博文表示，此案由北市議員陳炳甫提案、獲三十七位議員連署，雙北市府研議後北市長蔣萬安拍板。當天會加派車次、人力，運量大的站點有專人服務，運用雙北最便利的公車路網，維持最好服務品質。

北市交通局長謝銘鴻說，雙北公車聯管會已估算當天運能的負荷量，依雙北公車每天約兩百萬人次搭乘，預估有機會增加百分之五到十的成長；雙北共三千五百多位司機，在符合工時下，將派出最大量能。

新北市交通局長鍾鳴時表示，九二二國際無車日重點不是免費而是搭乘，可能人潮會較多，籲請駕駛長以最大的耐心和友善度迎接市民。

當天活動民眾免費搭乘的車資將由雙北市府補貼。鍾鳴時依運量預估，補貼金額新北市約為二千萬元、台北市三千萬元。

謝銘鴻表示，當天會在市區公車投幣機、刷卡機貼上暫時性告示，提醒民眾無需刷卡，邀請市民體驗搭乘大眾運輸。

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