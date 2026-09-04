新光三越木質生活展 感受時間的紋理

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
由路力家器具、新光三越文教基金會與新光三越共同主辦「二○二六木質生活展」，以「時間的紋理」為題，近距離感受木材與生活留下的痕跡。記者余采瀅／攝影
由路力家器具、新光三越文教基金會與新光三越共同主辦「二○二六木質生活展」，以「時間的紋理」為題，近距離感受木材與生活留下的痕跡。記者余采瀅／攝影

由路力家器具、新光三越文教基金會與新光三越共同主辦「二○二六木質生活展」，以「時間的紋理」為題，從「時間．材料．生活痕跡」出發，帶領觀眾從木材紋理，看見自然生長、職人反覆打磨與生活留下的印記。

今年是第六屆「木質生活展」，展覽邀請台灣木箔藝術創作者呂珮如，以及堅持在地製造、並取得多項國內外品質與環保認證的台灣實木地板品牌Ua Floors參展。透過細膩獨特的木箔工藝，以及從樹苗開始認識樹木成長的過程，重新呈現木材與時間、光影及生活之間的關係。

展覽另精選十二家台灣在地特色木工坊及六個小木器品牌，作品涵蓋家具、家飾與生活器物，各自以不同的創作方式，描繪時間、留白與生活空間的想像。

走進展場，民眾可以坐下感受椅子的尺度與觸感，也能近距離觀察木材天然紋理。透過不同創作者的作品，觀眾也能進一步想像，一件家具進入生活後，如何隨著使用者的習慣、情感與記憶慢慢改變，在一次次使用與陪伴中，留下專屬於每個人的生活痕跡。

「二○二六木質生活展」昨起至九月二十日，在新光三越台中中港店十樓展出。展覽期間規畫多場「家具迷知識分享×木藝工作坊體驗」，從材料、工藝到日常使用，帶領民眾以不同方式認識木質生活。全展區免費入場，相關活動採線上報名，額滿為止；更多活動資訊可至新光三越文教基金會官網查詢。

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