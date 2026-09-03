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中東局勢緊張再起…麗星公告燃油附加費 10月起每人每晚300增為450元

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
中東局勢緊張再起，麗星公告燃油附加費10/1起每人每晚300增為450元。記者游明煌／攝影
中東局勢緊張再起，麗星公告燃油附加費10/1起每人每晚300增為450元。記者游明煌／攝影

麗星郵輪今天公告，因中東地區局勢緊張再起，燃油價格持續升高，加重相關營運成本，因此將燃油附加費每人每晚從300元調整至新台幣450元，適用於10月1日後新訂位基隆出發的「探索星號」航次。

麗星郵輪旗下「探索星號」以基隆為母港，去年3月首航基隆。今年3月麗星公告，由於近期中東地區的地緣政治發展，燃油價格大幅上漲，自3月20日新預訂將徵收燃油附加費，每人每晚新台幣600元。

後來隨著中東戰事稍緩，國際燃油價格逐步回穩，麗星郵輪回調費用，6月26 日起，已減半調整為300元，減輕旅客負擔。

麗星今天公告，因中東地區局勢緊張再起，燃油價格持續升高，加重相關營運成本，將燃油附加費每晚每人調整至新幣450元，適用於10月1日後新訂位的探索星號航次。

麗星郵輪強調，燃油附加費將隨燃油油價變動定期檢討，若油價回落或持續上 漲，費率可能相應調整，有助於維持郵輪的服務品質。

中東局勢緊張再起，麗星公告燃油附加費10/1起每人每晚300增為450元。圖／讀者提供
中東局勢緊張再起，麗星公告燃油附加費10/1起每人每晚300增為450元。圖／讀者提供

中東 緊張 基隆 郵輪 油價

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