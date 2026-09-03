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遠傳攜手Spotify打造《HER VOICE》暖場歌單、Spotify Cam現場互動

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
由遠傳電信、遠樂文創主辦的《HER VOICE—無所畏懼的女聲》演唱會將於9月5日在高雄巨蛋登場，由Spotify擔任官方音樂合作夥伴。圖／遠傳電信提供
由遠傳電信、遠樂文創主辦的《HER VOICE—無所畏懼的女聲》演唱會將於9月5日在高雄巨蛋登場，由Spotify擔任官方音樂合作夥伴。圖／遠傳電信提供

遠傳電信、遠樂文創主辦的《HER VOICE—無所畏懼的女聲》演唱會將於9月5日在高雄巨蛋登場，音樂串流平台Spotify將擔任本次活動的官方音樂合作夥伴，特別推出《2026 HER VOICE暖場歌單》、投放LED戶外看板，以及現場Spotify Cam互動體驗，聯手打造完整音樂體驗。

本次演唱會匯聚5位指標性女性音樂人，包括i-dle（아이들）成員主唱薇娟（MIYEON）、Apink主唱鄭恩地（JEONG EUNJI）、金曲歌后艾怡良，以及Spotify EQUAL大使Miss Ko葛仲珊與Karencici，共同呈現跨越流派與地域的女性音樂力量。Karencici與Miss Ko葛仲珊同為Spotify EQUAL大使，兩人除了將各自帶來精彩演出之外，Karencici更預告將於現場首唱新歌。

Spotify擔任《HER VOICE—無所畏懼的女聲》官方音樂合作夥伴，在Spotify串流平台上推出《2026 HER VOICE暖場歌單》，集結參演藝人的作品，陪伴歌迷預熱迎接這場盛會，並在演出後也能延續感動。演出當日，Spotify Cam也將於演出期間亮相，為廣大歌迷及用戶帶來意想不到的互動樂趣。

隨著演出進入倒數階段，日前主辦單位特別邀請薇娟、鄭恩地舉行越洋視訊記者會，親自分享演出準備進度。薇娟率先亮相，主辦單位贈送熱銷斷貨的特產文具「風味奇異筆」，她興奮打開各種味道的筆，並表示她最喜歡香菜的味道，還以中文說出：「I Love香菜！」，接著以香菜味道奇異筆寫出「HER VOICE 9月5日見」，並畫上大大的愛心。

隨後登場的鄭恩地聊到此次參與《HER VOICE—無所畏懼的女聲》的感受時，用「勇氣、愛、自信」3個關鍵字來形容，她表示自己一路走來，不論在音樂、戲劇或主持等領域都持續挑戰自我並尋求突破，也預告將在舞台上帶來新歌的完整版演出，並將與金曲歌后艾怡良在《HER VOICE》演唱會首度共演、獻唱一首中文歌。

遠傳持續提供用戶多元化的優先購票福利，包含《HER VOICE—無所畏懼的女聲》演唱會，以及將於9月5日在台北國際會議中心（TICC）舉辦的《鐵拳教育》男主角金武烈首場台灣粉絲見面會，和9月5日、6日在台北流行音樂中心戶外廣場熱血登場的「2026流浪祭」等。

●《2026 HER VOICE暖場歌單》連結：https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DX670mqw6YyS4

全球音樂串流平台Spotify特別為9月5日在高雄巨蛋登場《HER VOICE—無所畏懼的女聲》演唱會推出《2026 HER VOICE 暖場歌單》。圖／遠傳電信提供
全球音樂串流平台Spotify特別為9月5日在高雄巨蛋登場《HER VOICE—無所畏懼的女聲》演唱會推出《2026 HER VOICE 暖場歌單》。圖／遠傳電信提供

i-dle（아이들）成員主唱薇娟（MIYEON）親筆以中文邀請粉絲來現場見證她登上《HER VOICE》舞台。圖／CUBE Entertainment提供
i-dle（아이들）成員主唱薇娟（MIYEON）親筆以中文邀請粉絲來現場見證她登上《HER VOICE》舞台。圖／CUBE Entertainment提供

Apink主唱鄭恩地（JEONG EUNJI）將在《HER VOICE》帶來新歌演出，遠傳friDay影音也可同步免費觀賞她的戲劇作品。圖／BILLIONS提供
Apink主唱鄭恩地（JEONG EUNJI）將在《HER VOICE》帶來新歌演出，遠傳friDay影音也可同步免費觀賞她的戲劇作品。圖／BILLIONS提供

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