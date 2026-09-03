快訊

破壞日本國寶 五熊發聲道歉：對自己的愚昧無知沒有任何藉口

獨／中榮代刀風波再延燒…疑神外晨會錄音涉廠商開刀 衛生局約談將移送

五熊獲釋了！破壞日本國寶掀眾怒 傳已繳清10萬台幣罰款

Taiwan Day舞向波蘭 何曉玫舞團跤步跳出台灣故事

中央社／ 華沙3日專電

文總將於11、12日至波蘭舉辦Taiwan Day，配合國家文藝獎得主、編舞家何曉玫率領何曉玫MeimageDance橫跨奧地利、波蘭與匈牙利的巡迴演出，特別邀請台北共樂軒、雷昇傳藝劇團跨海同行，三團將於波蘭特別共同演出舞團代表作「默島進行曲」。

芭蕾有芭蕾的身體，探戈有探戈的線條，佛朗明哥也有一眼就能認出的姿態。當百年北管、台灣藝陣遇上當代舞蹈，何曉玫想藉此回答多年的自身詰問：「台灣人的身體是什麼？」「台灣人的舞蹈又在哪裡？」

每次排練，何曉玫總提醒成員：「我們求的不是舞蹈之美，而是角色最真實的樣貌。」對她而言，更重要的是追問動作從何而來。經文史工作者朋友提醒「那個就只是跤步（kha-pōo）而已」，讓她恍然大悟。

「跤步」即是腳步，先民帶著各自語言與信仰，用勞動者的身體開墾土地，再踏出腳步感恩神明，演化成如今的陣頭與民俗科儀。何曉玫發現台灣舞蹈散落在迎神與常民生活之間，從「默島新樂園」走向「默島進行曲」，她讓當代舞者重新踏上跤步與民俗技藝對話，讓舞蹈真正走入人群。

舞團成員詹佩瑄習舞約20年，最初起源於幼稚園想學同學下腰。在「默島」系列中，她飾演需呈現最純淨樣貌的「女學生」，甚至不能太像在跳舞，這對一個學舞多年的人來說，反而成為另一種表演層次上的功課。

最讓她感動的是角色在舞者間流動的過程，從前一位舞者手中接下並轉化為自己的版本，如今再傳承給下一位，讓她體會到作品能像傳統文化般在一代代人身上留下痕跡。

另一舞團成員李軍從小接受特技、馬戲、武術與體操訓練，過去始終以技術展現為目標。直到接觸不同表演並遇見何曉玫，才理解感動觀眾未必需要「超人」般的技術，一個故事或單純動機同樣能產生力量。如今他在「默島進行曲」飾演帶著任務與使命感的「童子軍」，同時也從劇中檳榔西施、陣頭到神將等尋常市井人物中，重新梳理表演的意義。

何曉玫表示，這次歐洲巡演最期待的，就是不同文化背景觀眾如何觀看台灣當代舞蹈與身體語言，也希望波蘭觀眾看見台灣不只有晶片與半導體，更有多元族群、信仰與生活方式形成的豐富文化。

隨著波蘭Taiwan Day即將於11、12日在波蘭洛茲（Lodz）與奧坡（Opole）登場，何曉玫Meimage舞團、台北共樂軒與雷昇傳藝劇團三團將跨界合作，讓當代舞蹈、百年北管與台灣藝陣在歐洲廣場相遇，挺身成為台灣隊跨過半個地球，一路舞向波蘭。

波蘭 舞團 故事 台灣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Taiwan Day 9月前進波蘭 蕭副總統盼讓世界認識台灣

榮獲2026美國葛蕾絲王妃獎編舞獎 台灣編舞家洪綵希跨域創作獲肯定

台灣攜手德國薩克森州 舞蹈水墨交融科技探索文化

台師大表藝系首登愛丁堡藝穗節《山海經》獲英媒5星好評

相關新聞

中東局勢緊張再起…麗星公告燃油附加費 10月起每人每晚300增為450元

麗星郵輪今天公告，因中東地區局勢緊張再起，燃油價格持續升高，加重相關營運成本，因此將燃油附加費每人每晚從300元調整至新台幣450元，適用於10月1日後新訂位基隆出發的「探索星號」航次。

下班要帶傘！雙颱輻合還沒下完 北部、東北部周日前需留意局部大雨

東北方科羅旺颱風和西南方的沙德爾颱風帶來的南北風輻合，為今天北部地區帶來顯著降雨，氣象署今天示警，影響還沒結束，一直到周日前全台仍有雨，其中北部、東北部地區要留意局部大雨機率。

妻列舉職場表現怨老公是「無上進心代表」 網直言：鞭策自己就好

在凡事講求競爭與成就的現代社會中，不追求升遷的「佛系工作者」往往引發兩極評價。一名人妻近日在Dcard發文分享，直言自己的丈夫大概就是大眾口中「毫無上進心」的典型代表，不僅從出社會以來就堅持準時下班、工作態度能混就混，甚至對升官唯恐避之不及。

30歲年薪300萬「資產僅存5成」陷財務焦慮 過來人開釋可放寬心

出社會數年後，個人資產究竟該達到多少水準才合理？

米糠油47年食安仍連環爆 專家：守住源頭才能止血

米糠油事件已過47年，台灣食安危機仍未畫下句點。從毒澱粉、假油到近年食品中毒事件，食安挑戰已轉向複雜供應鏈。專家認為強化源頭溯源、跨域稽查及食農教育，才能避免下一場食安風暴。

高雄這路口被檢舉魔人盯上 他挨罰靠兩關鍵逆轉勝撤單

高雄市鳥松區一處T字型轉彎路口有個顯示直行的小箭頭，但駕駛只要從環湖路左轉彎後，路名就變成文前路，不少駕駛開車一轉彎只要忘了打方向燈易被檢舉魔人盯上檢舉，一年半以來共有255人挨罰；一名公務員因為遭檢舉吞罰1200元，熟讀交通法規的他認為地面上「小箭頭」標誌畫設是指示「車輛直行」，不因路名有所改變，憑藉兩關鍵申訴，第一關被警方駁回，後轉向交通局申訴逆轉勝，罰單成功被撤銷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。