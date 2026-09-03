Taiwan Day舞向波蘭 何曉玫舞團跤步跳出台灣故事

文總將於11、12日至波蘭舉辦Taiwan Day，配合國家文藝獎得主、編舞家何曉玫率領何曉玫MeimageDance橫跨奧地利、波蘭與匈牙利的巡迴演出，特別邀請台北共樂軒、雷昇傳藝劇團跨海同行，三團將於波蘭特別共同演出舞團代表作「默島進行曲」。

芭蕾有芭蕾的身體，探戈有探戈的線條，佛朗明哥也有一眼就能認出的姿態。當百年北管、台灣藝陣遇上當代舞蹈，何曉玫想藉此回答多年的自身詰問：「台灣人的身體是什麼？」「台灣人的舞蹈又在哪裡？」

每次排練，何曉玫總提醒成員：「我們求的不是舞蹈之美，而是角色最真實的樣貌。」對她而言，更重要的是追問動作從何而來。經文史工作者朋友提醒「那個就只是跤步（kha-pōo）而已」，讓她恍然大悟。

「跤步」即是腳步，先民帶著各自語言與信仰，用勞動者的身體開墾土地，再踏出腳步感恩神明，演化成如今的陣頭與民俗科儀。何曉玫發現台灣舞蹈散落在迎神與常民生活之間，從「默島新樂園」走向「默島進行曲」，她讓當代舞者重新踏上跤步與民俗技藝對話，讓舞蹈真正走入人群。

舞團成員詹佩瑄習舞約20年，最初起源於幼稚園想學同學下腰。在「默島」系列中，她飾演需呈現最純淨樣貌的「女學生」，甚至不能太像在跳舞，這對一個學舞多年的人來說，反而成為另一種表演層次上的功課。

最讓她感動的是角色在舞者間流動的過程，從前一位舞者手中接下並轉化為自己的版本，如今再傳承給下一位，讓她體會到作品能像傳統文化般在一代代人身上留下痕跡。

另一舞團成員李軍從小接受特技、馬戲、武術與體操訓練，過去始終以技術展現為目標。直到接觸不同表演並遇見何曉玫，才理解感動觀眾未必需要「超人」般的技術，一個故事或單純動機同樣能產生力量。如今他在「默島進行曲」飾演帶著任務與使命感的「童子軍」，同時也從劇中檳榔西施、陣頭到神將等尋常市井人物中，重新梳理表演的意義。

何曉玫表示，這次歐洲巡演最期待的，就是不同文化背景觀眾如何觀看台灣當代舞蹈與身體語言，也希望波蘭觀眾看見台灣不只有晶片與半導體，更有多元族群、信仰與生活方式形成的豐富文化。

隨著波蘭Taiwan Day即將於11、12日在波蘭洛茲（Lodz）與奧坡（Opole）登場，何曉玫Meimage舞團、台北共樂軒與雷昇傳藝劇團三團將跨界合作，讓當代舞蹈、百年北管與台灣藝陣在歐洲廣場相遇，挺身成為台灣隊跨過半個地球，一路舞向波蘭。