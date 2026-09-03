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臻鼎以藝術培力賦能心智障礙者 站上自我實現舞台

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
臻鼎攜手喜憨兒基金會推動劇團及樂團年度培訓與公演計畫，以藝術培力賦能心智障礙者站上自我實現舞台。圖／臻鼎提供
臻鼎攜手喜憨兒基金會推動劇團及樂團年度培訓與公演計畫，以藝術培力賦能心智障礙者站上自我實現舞台。圖／臻鼎提供

為促進心智障礙者的文化參與及藝術培力，臻鼎科技集團攜手喜憨兒基金會推動劇團及樂團年度培訓與公演計畫，透過系統性的戲劇、音樂課程及成果展演，協助超過百位心智障礙學員培養溝通表達、團隊合作與自我展現能力，並在持續學習與舞台實踐中建立自信、發掘潛能，拓展社會參與機會。

多年來，臻鼎透過採購喜憨兒禮盒作為員工福利與節慶贈禮，以實際行動協助心智障礙者穩定就業與自立生活；此次進一步投入劇樂團藝術培力計畫，則將關懷延伸至能力培育與賦能發展。

臻鼎表示，企業除了創造經濟價值，也希望善用自身影響力回應社會需求。臻鼎相信，每個人都擁有學習、成長與展現自我的潛能，而真正有價值的公益不僅是提供資源，更在於培力賦能，支持個人持續發展與自我實現。透過支持藝術培力與展演計畫，協助學員在學習過程中累積能力、建立自信，並透過舞台展現自我價值，逐步發揮潛能、拓展人生更多可能。期待讓藝術成為培力與賦能的媒介，陪伴學員持續成長，朝向更自主、更自信的人生邁進。

本次支持的年度公演《奇妙的金鵝》預計於10月3日及21日在高雄及臺北舉辦四場公開演出，提供學員站上專業舞台展現培訓成果的機會。透過戲劇與音樂展演，不僅呈現長期學習累積的成果，也讓學員從課堂走向舞台，在掌聲與肯定中獲得成就感與自我價值。未來，臻鼎將持續攜手公益夥伴推動更多以培力與賦能為核心的行動，協助更多人發揮潛能、拓展可能，共同打造更加包容與友善的社會。

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